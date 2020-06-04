Hristiyanlık ve Museviliğin en eski yazılı kaynaklarındaki gizemde DNA testli ilerleme

Melis Ozoglu

Hristiyanlığın ve Museviliğin en eski yazılı kaynaklarından biri olarak kabul edilen Ölü Deniz Parşömenleri’nin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaşıldı.

Son yayınlanan araştırmaya göre parşömenlerdeki DNA’ları inceleyen uzmanlar, antik el yazmalarının hepsinin keşfedildikleri bölgeden gelmediğini ortaya koydu.

İbranice ve Aramice el yazmasından oluşan 900 kadar parşömen, 1947 ila 1956 yılları arasında bedevi çobanlar tarafından günümüzde İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da Kumran Çölü’nde yer alan mağaralarda bulundu.

Son DNA testlerine göre el yazmaları farklı hayvan derileri üzerine yazılmış

Bulunan metinler üzerinde yıllardır araştırmalar yapılmakta. Parşömenler üzerinde yapılan son DNA incelemesinde bazı yazmaların inek ve koyun derisine yazıldığı anlaşıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İsrail Eski Eserler Kurumu’nun (IAA) projesine başkanlık eden araştırmacı Pnina Shor, parşömen parçalarını analiz ettiklerinde, bazı metinlerin ineklerin ve koyunların derisine yazıldığını bulduklarını söyledi.

Shor açıklamasında, “Oysa biz önceden hepsinin keçi derisine yazıldığını düşünüyorduk. Bu da el yazmalarının hepsinin bulundukları çölden gelmediğini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

Ölü Deniz Parşömenleri MENAHEM KAHANA/AFP or licensors

Parşömenlerin tam olarak nereden geldiğinin bulunması için ise çok daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Pek çok uzman, parşömenlerin Kumran’da yaşamış kapalı bir Yahudi mezhebi olan Esseniler tarafından yazıldığına inanırken, diğerleri ise bazı metinlerin Romalıların ilerlemesinden kaçan Yahudiler tarafından gizlendiğini iddia ediyor.

Shor, ayrıca yapılan son araştırmaların 2. Tapınak döneminde Yahudilerin yaşamı üzerine bilgiler vereceğini belirtti.

https://tr.euronews.com/2020/06/03/hristiyanl-k-ve-museviligin-en-eski-yaz-l-kaynaklar-ndaki-gizemde-dna-testli-ilerleme