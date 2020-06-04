HDP’li vekil ‘Kürtler Ermeniler nefes alamıyor’ dedi TBMM’de tansiyon yükseldi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun TBMM Genel Kurulu’nda “Türkiye’de “Nefes alamıyoruz.” diyen Kürtler, Aleviler, solcular, Ermeniler, KHK’liler var”” iddiasına AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un “Nefes alamayanlar, PKK’nın şehirlere gönderdiği canlı bombaların katlettiği annelerdir” diye cevap verdi.

TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifinin birinci bölümünde yer alan 7 madde kabul edildi. HDP’li vekilin ABD’deki olayları gündeme getirip provokatif açıklamalar yapması genel kurulda gerilimi tırmandırdı.

ABD’de yaşananlar ile Türkiye arasına benzerlik kurdu

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında söz alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, elindeki fotoğrafları göstererek, polisin ABD’de olduğu gibi Türkiye’de de vatandaşa eziyet ettiğini iddia etti.

“Türkiye’de “Nefes alamıyoruz.” diyen Kürtler, Aleviler, solcular, Ermeniler, KHK’liler var”

Gergerlioğlu, “Amerika’da ‘Nefes alamıyoruz.’ diyen siyahiler var, Türkiye’de “Nefes alamıyoruz.” diyen Kürtler, Aleviler, solcular, Ermeniler, KHK’liler her kesimden insan var.” ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Gergerlioğlu’nun iddialarına cevaben, Türkiye’de güvenlik güçlerinin kamu malını yakıp yıkan, vatandaşa zarar verenlere müdahale ettiğine dikkati çekerek, “Nefes alamayanlar PKK’nın katlettiği şehitlerimizdir. Nefes alamayanlar, PKK’nın şehirlere gönderdiği canlı bombaların katlettiği annelerdir. Nefes alamayanlar PKK’nın yolların içerisine gömdüğü mayınlara basıp hayatını kaybeden çocuklardır. Türkiye’nin gerçeği bunlardır, bunları başkalarıyla karıştırmayalım.” diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuşmasında, Türkiye’de terörün sona ermesinin önündeki engelin iktidar partisi olduğunu ileri sürerek, “Terörü yaratan parti, ülkeyi kan gölüne döndüren parti, çıkmış partileri, halkı terörle tehdit ediyor, ‘Biz gidersek ülke kan gölüne döner.’ diyor.” sözlerini sarf etti.

Başarır’ın sözlerine yerinden yanıt veren AK Partili Muş, şunları kaydetti:

“Dünyadan haberin yok senin. ‘Terörü yaratan parti’ ne demek. Sen ilişki halinde olduğun, kurduğun ittifaklara bak, oradan teröre tek kelime edemeyenlere bak, onların sırtını sıvazlayıp ‘Acaba beni destekler de bir seçim kazanır mıyım?’ diye hayaller kur. İstanbul’da, Ankara’da sen böyle seçim kazandın. Çıkmış ‘terörü yaratan parti’ diyor, hadi oradan. Siz bu ifadelerin daha ağırlarını kullandınız. Hala 25, 25, 25 sayıyorsunuz. O da maksimum, altı var üstü yok. Senin parti olarak söylediklerine bu millet güvense şimdiye kadar 18 senedir seçim kaybetmez iktidara gelirdin. Kürsüden anca konuşuyorsunuz, başka bir icraatınız yok.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “3 Kasım 2002’de neredeyse sıfırlanmış olan tek büyük terör örgütü PKK’yı AK Parti’nin hortlattığını” iddia ederek, “18 yılda AK Parti hükümetlerinin yanlış, tutarsız politikaları sonucu FETÖ ve IŞİD terör örgütleri de en az PKK terör örgütü kadar, hatta yerine göre ondan daha büyük bir tehdit haline geldi ve bu yüce Meclise bomba atılabildi.” ifadesini kullandı.

AK Partili Muş, Altay’ın ifadelerine ilişkin “17-25 Aralık’ta FETÖ’cülerin elindeki kaset, montaj ve yalan haberlerin CHP’ye iletildiğini, CHP’nin de bunları Meclis duvarlarına yansıttığını” belirterek, “Madem bu bir terör örgütüydü, siz Meclisi bombalayan bir terör örgütüyle AK Parti’yi devirmek için neden iş birliği içerisine girdiniz, bunun cevabını vermeniz lazım.” şeklinde konuştu.

CHP’li Altay da “Asrın, rüşvet ve nüfus suistimali yolsuzluğunu AK Parti’nin devleti teslim ettiği polisler, yargıçlar, istihbaratçılar ortaya çıkardı diye sineye mi çekseydik.” dedi.

Teklifin 7. maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime ara verdi. Daha sonra Komisyonun yerinde olmaması üzerine Bilgiç, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

https://www.internethaber.com/hdpli-vekil-kurtler-ermeniler-nefes-alamiyor-dedi-tbmmde-tansiyon-yukseldi-2106048h.htm