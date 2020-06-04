ESAYAN OKULU SORUNU İLE İLGİLİ DİALOG TOPLANTISI

Bilindiği üzere, daha önceden Beyoğlu S. Yerrortutyun Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu tarafından alınan bir kararla Esayan Okulu’nun iki müdürü Satenig Nişan ve Arlin Yeşiltepe’nin önümüzdeki aylarda görevlerine son verileceği duyurulmuştu.

Bu doğrultuda Patrik Sahak Hazretleri de olayı kabul edilemez olarak niteleyerek Vakıf Yönetim Kurulu’na 16 Mayıs 2020 tarihinde bir mektup yazıp kararı tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini bildirmişti.

Patrik Hazretleri 18 Mayıs 2020 tarihinde Beyoğlu S. Yerrortutyun Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Simon Çekem ile ve Esayan Okulu’nun iki müdürü Satenig Nişan ve Arlin Yeşiltepe ile birer telefon görüşmesi yaparak Patrikhane’de bir görüşmeye davet etmiştir.

Taraflar görüşmeyi kabul etmişler ve bu görüşmenin normalleşme sürecini müteakip Patrikhane’de yapılması kararlaştırılmıştı.

Patriklik Makamı 4 Haziran 2020, Perşembe, saat 11:00’de Patrikhane’de gerçekleştirilmesi planlanan toplantıya davet etmişti.

Patrik Sahak II Hazretleri’nin riyasetinde gerçekleşecek toplantıya Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan, Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan, Beyoğlu Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Simon Çekem ve Sayın Berrin Dayan, Esayan Okulu Müdürleri Sayın Satenig Nişan ve Sayın Arlin Yeşiltepe, ERVAB Divan Heyeti II. Başkanı Sayın Dikran Gülmezgil, ERVAB Divan Heyeti üyesi Sayın Sarven Sertşimşek ve TEAO Vakfı’ndan Sayın Sarkis Erkol katılacaklardı.

Bugün, 4 Haziran 2020, Perşembe, saat 09.15’te Beyoğlu Kiliseleri sekreteri Sayın Vağarşak Çilciyan Patriklik sekreterliğini telefonla arayarak, Beyoğlu Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Simon Çekem ve Sayın Berrin Dayan’ın saat 11:00’de yapılacak olan toplantıya katılmayacaklarını iletmiştir.

Sayın Çekem’in, taraflar arasındaki dialog toplantısına katılmaya hazır olduğunu Patrik Hazretleri’ne belirtmiş olmasına rağmen, bu hareketi yaklaşımında samimi olmadığının bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir.

Diğer yandan, toplantıya davet edilenler Patriklik Makamı’nın ve kamuoyunun dialog çağrısını yok sayan bu tavrı üzüntüyle karşılamışlar ve bunu Kilisemizin Hiyerarşik Makamı’na karşı saygısızlık olarak nitelemişlerdir.

Ayrıca, kamuoyu gözünde meşruluğu sorgulanan bir yönetimin almış olduğu ve etik olmayan bu karar karşısında mücadeleye devam edilmesi en doğru çözüm olarak görülmüştür.

Toplantı sonrası, Patrikhane’ye gelmiş bulunan ve adalet arayışı içinde olan Esayan Okulu öğretmenlerinden, velilerinden ve cemaatimizden bir grup Patriklik Kabul Salonu’na alınarak toplantı sonuçları kendilerine aktarıldı.

Patrik Hazretleri yapılacak olan mücadelelerde ve karşı argümanlar oluşturulurken huzurun bozulmaması ve saygı sınırlarının aşılmaması gerektiğini vurguladı.

Kamuoyuna duyururuz.

Patriklik Sekreteryası

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