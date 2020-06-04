Ermenistan’da yeni endişe verici rekor: 24 saat içinde 697 koronavirüs hastası kaydedildi

Ermenistan’da Covid-19 yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili durum çok endişe verici olmaya devam ediyor. Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan Facebook sayfasından canlı yayın sırasında son 24 saat içinde 697 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ermenistan’daki sağlık merkezleri çok yoğun çalışıyorlar ve artık bütün hastalara zamanında tedaviye alamıyorlar.

Ayrıca, 15 kişi 24 saat içinde hayatını kyabetti ve genele olarak koronavirüs hastalığından ölenlerin sayısı Ermenistan’da 176’e ulaştı. Koronavirüs hastası olup başka hastalıklardan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 68 kişidir.

Nikol Paşinyan aynı zamanda aslında büyük bir kısmın semtpomsuz hastalık geçirdiğini ifade ederek Ermenistan’da yaklaşık 20-30.000 semptomsuz koronavirüs hastası olduğunu belirtti. Hastaların yüzde 75’inde ise hastalık belirtilerin olmadığını dile getirdi Ermenistan Başbakanı. Kendisi ve ailesi de hastalığı semptomsuz geçiriyorlar ve ne ateşi ne de zattüresi var.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/06/04/Ermenistan-koronavirüs/185008