Bir Mahallenin Hafızası: Kale sanat projesi başlıyor

“Kale sanat projesi” başvuruları başladı. Proje kapsamında online atölyeler düzenlenecek.

İZMİR – Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi’nin Kültür İçin Alan tarafından desteklenen “Bir Mahallenin Hafızası: Kale sanat projesi”ne başvurular başladı.

Kentsel mekânlara ve yaşam kültürüne ilişkin yapılan görsel çalışmalar, sözlü anlatılar, değişim ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı günümüzde, kentlerin geçmişteki veya bugünkü durumlarına dair kayıtlı olmayan, sadece o kente özgü olan bilginin üretilmesini, belgelenmesini sağlaması açısından önem taşıyor. Bu amaçla planlanan “Mahallenin Hafızası: Kale” sanat projesi, İzmir’in Bergama ilçesindeki Pergamon Akropolü’nün eteklerinde, yüzlerce yıllık bir süreçte Rum, Ermeni, muhacir, mübadillerin ve günümüzde sayıları giderek artan metropol kökenli yeni nesil göçmenlerin yaşadığı dört mahalleyi kapsayan halk arasındaki ismi “Kale Mahallesi” olarak geçen bölgeye odaklanıyor.

Kültür İçin Alan, tarafından desteklenen ve Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi tarafından yürütülen proje 7 ay sürecek. Proje, mahallenin kent belleğindeki yerini psikocoğrafya, kentsel mekân, bireysel bellek, yaşam kültürü ve sözlü tarih kavramları etrafında şekillenen atölyeler, seminerler ve uzman sunumlarını içeriyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek online atölyeler; sözlü tarih uzmanı Eda Yiğit’in “Kültür Sanat Pratiklerinde Anlatının Yeri” ve Prof. Dr. Melek Göregenli’nin “Kent, Zaman, Kimlik, Mekan” seminerleri, Arkeolog Bülent Türkmen ve araştırmacı, yazar Sefa Taşkın’ın canlı yayın sunumlarıyla destekleniyor.

Yücel Tunca ve Günseli Baki yürütücülüğünde gerçekleşecek “Belgesel Fotoğraf Atölyesi” ise mahalle insanlarının, gündelik yaşam pratikleri, mekânları ve sokakları üzerinden geçmiş ve bugün arasında bir köprü oluşturmayı hedefliyor.

SANATSAL ÜRETİMLER SERGİLENECEK

“Psikocoğrafya ve Anlatı Atölyesi” psikocoğrafyanın yöntemlerini kullanarak mahallede yapılacak yürüyüş deneyimlerinin yazı, fotoğraf, buluntu nesne, kolaj ve haritalar kullanarak mahallenin bugününe ilişkin öznel anlatılarını oluşturmayı amaçlıyor. Proje sonunda ortaya çıkan sanatsal üretimler 31 Ekim’de Bergama’da ve 14 Kasım’da K2 Güncel Sanat Merkezi’nde sergilenecek. Pandemi koşullarında gerçekleştirecek proje aynı zamanda bu dönemin de bir kaydını tutması açısından da büyük önem taşıyor.

SON BAŞVURU 8 HAZİRAN

İzmir’de ikamet eden fotoğrafçılar ve sanatçıların katılabileceği projeye başvurular arasından en çok 8 kişi kabul edilecek. Son başvuru tarihi 8 Haziran 2020 olan projenin detaylarına ve başvuru formuna sanat inisiyatifinin sitesinden ulaşılabilir. https://www.saridenizalti.com/birmahalleninhafizasikale

SARI DENİZALTI İNİSİYATİFİ

Sarı Denizaltı, görsel sanat ve görsel kültür üzerine projeler üretmeyi hedefleyen; sergiler, söyleşiler ve atölyeler düzenleyen, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir sanat inisiyatifidir. Günseli Baki ve Yücel Tunca tarafından, etkinlikler ve atölyeler düzenleyen bir mekân olarak Mart 2018’de İzmir’de kurulan Sarı Denizaltı, 2019 yılından itibaren proje bazlı üretimlere ağırlık vererek çalışmalarını sanat inisiyatifi olarak sürdürme kararı aldı. Farklı konu, fikir ve kavramlar üzerinden bir diyalog ortamı oluşturmaya çalışan inisiyatif, diğer sanat disiplinleriyle de etkileşimde bulunan güncel fotoğraf çalışmalarını destekliyor ve bu üretimlerin gerçekleştirilmesi için alan açıyor. Hiyerarşik, cinsiyetçi, ırkçı ve milliyetçi yaklaşımları reddeden, üretimlerini evrensel bir bakışla gerçekleştirmeye özen gösteren Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi, bireysel proje bazlı üretimlerin yanı sıra ortak çalışma ve kolektif üretimini önemsiyor. Bu bağlamda çağrılı kolektif sergiler ile görsel sanatlar alanında bilgi, düşünce ve deneyim paylaşımına katkıda bulunacak söyleşiler ve atölyeler düzenliyor. (DUVAR)

https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sanat/2020/06/04/bir-mahallenin-hafizasi-kale-sanat-projesi-basliyor/