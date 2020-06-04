Ahmet Misbah Demircan Kapadokya’da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen Kapadokya bölgesinin turizm alanında daha da gelişmesi için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir‘e gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Uçhisar ve Göreme beldelerindeki bazı turistik tesisleri gezdikten sonra Nevşehir Kalesiçevresindeki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşiminde incelemede bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 3’üncü arkeolojik derece sit alanı ilan edilen alanda yürütülen çalışmalar hakkında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan bilgi alan Ahmet Misbah Demircan, gelecek haftalarda ziyarete açılması planlanan kilise ve geçiş tünellerini de inceledi.

Demircan, Bakanlık olarak Kapadokya‘daki turistik merkezlere özel ilgi gösterdiklerini, dünyada bir benzeri bulunmayan bu alanların gelecekte daha iyi bir konumda olabilmesini amaçladıklarını belirtti.

Ahmet Misbah Demircan, şöyle konuştu:

“Kültür ve Turizm Bakanımız nezdinde, bu bölgedeki kültürel ve doğal varlıklar üzerinden geliştirdiğimiz turizmi daha da ileriye götürme yönünde hedefimiz var. Bu çerçevede yapılan çalışmaları yerinde görmek ve özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı bölgedeki tarihi eserlerimizde yürütülen çalışmaları inceledik. Bölge, gerçekten Türkiye’nin müstesna ve özel bir yeri. Sayın valimiz ve belediye başkanımızın heyecanı, Bakanlığımızın özel ilgisiyle, geleceğe daha iyi bakacağımız güzel projelerimizin zeminleri hazır. Tüm bunları Nevşehir programımızda yakından görme imkanı elde ettik.”

https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/ahmet-misbah-demircan-kapadokyada-incelemelerde-bulundu,K0fbYIGcEkWidjZf1UlGCA/0ARLf0bU20O7eJz6J3R0Zw