Yunanistan’a çok sert Ayasofya yanıtı

İstanbul’un fethinin yıl dönümünde Ayasofya Camii’nde Fetih Suresi okunmasına tepki gösteren Yunanistan’a çok sert yanıt… Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kur’an-ı Kerim’in nerede ne zaman okunacağını biz Yunanistan’a mı soracağız?” dedi.

Bir TV kanalının canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir. Sesini çıkarmaları saçmalık ve haddini aşmaktır. Kur’an-ı Kerim’in nerede ne zaman okunacağını biz Yunanistan’a mı soracağız?” dedi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya’da gerçekleşen İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünü programına tepki göstermişti. Yapılan açıklamada, “Bugün Dünya Kültür Mirası Alanı’nın bir parçası olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan ve 1935’ten beri bir müze olan Ayasofya’da Kur’an’dan alıntıların okunması, anıtsal karakterini değiştirme yönünde ve tüm dünyadaki Hristiyanların dini duygularına bir tepki uyandırmak için yapılan kabul edilemez bir girişimdir” denildi.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yunanistana-ayasofya-yaniti-5852336/