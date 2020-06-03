Rusya ve Türkiye hazırlanıyor: Kremlin yeni yasal temelleri bulmaya çalışıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Rus ve Türk uzmanlar ABD’nin Suriye, Irak ve Türkiye’de bir Kürt devleti yaratma denemeinden ötürü rahatsızlıklarını dile getiriyorlar.

ABD, Suriye’deki Kürt Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) kontrolü altında olan bölgeye askeri ve silah transferini gerçekleştirdi. Nisan ayının sonundan beri ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunda kurulması planlanan devlet için altyapı oluşturma çalışmalarını hızlandırdı.

Aynı zamanda Arap medyası, Libya ve Suriye’deki çatışmalar hakkında yazıyor. Mısırlı ‘Monitör’ gazetesi, Libya’nın önemli olduğunu, ancak bölgedeki büyüyen Türk hırslarının geleceğinin önemli olduğunu da belirtti.

Suriye’deki kaynaklar ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde özerk bir PYD bölgesi oluşturma projesini hızlandırdığını söyledi. Bu adım Washington ve Tel-Aviv’in Türkiye, Suriye, Irak ve İran’ın topraklarında “Büyük Kürdistan” kurma planının bir parçası olarak görülüyor. Konuya zaten Rus medyası da değiniyor.

Tanınmış Rus uzmanı Stanislav Tarasov, bölge haritasının tanınmayacak şekilde değişeceğini söylüyor. Ona göre Azerbaycan ve Türkiye birincisi olarak değişecekler.

Kürtler yaşadıkları tüm devletleri, yani Irak, İran, Türkiye, Suriye, Azerbaycan ve Güney Kafkasya’nın diğer ülkelerini parçalamayı planlıyorlar. Tarasov, “Rusya niçin açıkçası Rus karşıtı olan rejimlerin başarısızlığına müdahale etmeli? Bazı Batılı uzmanlar Azerbaycan isminin değiştirilebileceğini ve “Aran Cumhuriyeti”nin yerini alacağını tahmin ediyorlar. Bırak olsun. Bu Moskova’yı nasıl tehdit ediyor? Nihayetinde, “Kürdistan bıçağı” üzerinde dengelemek zorunda değiliz. Türkiye’ye ise “Anadolu Cumhuriyeti” adı verilecek.”diye belirtti.

Rus uzmanı, aslında, Büyük Kürdistan’ı oluşturma sürecinde Güney Kafkasya’daki sınırların nasıl değişeceğini Moskova’nın sakin bir şekilde takip etme olasılığını dışlamıyor. Bu, Rusya’nın Rus-Türk antlaşmalarının kendi başına üstlendiği rolü terk edeceği anlamına geliyor mu?

2021’de bölgesel sınırları çizen Rus-Türk antlaşmalarının 100. yıldönümü kutlanacak. Moskova, atnlaşmaların uzatılmayacağı düşünüyor mü ve Türkiye’nin doğu sınırlarının (Ermenistan, Nahçıvan, Gürcistan ve İran ile) meşruiyeti bir soru olabilir mi? Bu Rusya’nın elinde güçlü bir araçtır.

Kremlin yeni yasal temelleri bulmaya çalışıyor. Stanislav Tarasov, “Kremlin, Rus oyun kartını kendi çıkarlarının yararına oynama fırsatından mahrum etmek için Ermeni ve Azerbaycan taraflarına bölgedeki ulusal çıkarları hakkında açıklama yapmak zorundadır.”diye açıkladı.

Ermenistan Kamu Radyosu