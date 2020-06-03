Nazi destekçisinin resmini yeni banknotlara basan Arjantin’e tepki

Arjantin Yahudi Cemaati, Nazi ideolojisine destek veren ve hatta Josef Mengele´nin Auschwitz´de Yahudiler üzerindeki deneylerini destekleyen bir doktorun resminin yeni banknotlara basılma kararına tepki gösterdi.

Ekonomik kriz ve doların döviz kurundaki yükselişiyle, Arjantin hükümeti, ülkenin tarihinde birkaç etkili insanı gösteren yeni banknotlar basmaya başladı.

5.000 peso (yaklaşık 75 dolar) değerindeki banknotların üzerine Nazilerin ve Mengele’nin acımasız deneylerine verdiği destekle tanınan, ünlü bir sanitasyon doktoru olan Dr. Ramon Carrillo’nun resmi basıldı.

Carrillo’nun resminin banknotlara basılma kararının ardından, Arjantin Yahudileri öfkelerini dile getirirken İsrail Büyükelçisi Galit Ronen de tepki gösterdi. Ronen Twitter’daki İspanyolca paylaşımında, “Holokost ile ilgili olarak ‘bir daha asla’ dediğimizde, bu ideolojiye sempati duyan birini anmanın hiçbir anlamı yok” diye belirtti.

Carrillo’in torunu Ramon Carrillo ise Büyükelçi’nin yorumlarına yanıt olarak, İsrail’in o zamanki Sağlık Bakanı Yosef Serlin tarafından 1954 yılında büyükbabasına verilen bir hediyenin fotoğrafını paylaşarak, “Bu konuda ne söyleyeceğinizi duymak isterim” diye yazdı. Dr. Carrillo, o yıllarda Arjantin’in sağlık bakanlığı görevini üstlenmişti.

İngiltere’nin Arjantin Büyükelçisi Mark Kent de Carrillo’yu bir banknota koyma kararına öfkesini dile getirdi. Kent Twitter’da, “Nazizm 20. yüzyılın en büyük kötülüğüdür. Holokost’a yol açmıştır, milyonlarca masumun ölümüne neden olmuştur. Bu korkunç olaya katılan hiç kimseyi anmamalıyız” diye yazdı.

Arjantin hükümet yetkilileri, banknotların üzerine Carrillo benzeri bir resim basıldığını doğruladı. Banknotların haziran ayında piyasaya sürüleceği açıklandı.

http://www.salom.com.tr/haber-114802-nazi_destekcisinin_resmini_yeni_banknotlara_basan_arjantine_tepki.html