Mkhitaryan ABD’de öldürülen George Floyd anısına düzenlenen girişimine katıldı

Ermenistan futbol Milli takımı ve Roma orta saha oyuncusu, Ermeni futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan ABD’de polis tarafından öldürülen Afro-Amerikalı George Floyd’un anısına düzenlenen #blacklivesmatter girişimine katıldı.

Mkhitaryan’ın Facebook sayfasında yayınlanan fotoğrafta Roma’nın bütün futbolcuları Floyd anısına saygı ifadesi olarak diz çöktüler.

Ermeni efsanevi futbolcu paylaşımında “Bugün biz beraberiz ve #blacklivesmatter girişimini destekliyoruz” ifadelerine de yer verdi.

Hatırlanacağı üzere 46 yaşındaki George Floyd 25 Mayıs tarihinde gözaltına alınırken ABD polisi tarafından boğularak öldürüldü. Yaklaşık 10 dakika ABD’li beyaz bir polis dizini onun ensesine yaslayarak Floyd’un ölümüne neden olmuştu. Polis tutuklandı, fakat ABD’de büyük çaplı gösteriler ve çatışmalar devam ediyor. Ülkede Olağanüstü hal ilan edildi.

ERMENİ HABER AJANSI