George Floyd protestoları: ABD’de son gösteriler barışçıl geçti, Papa Francis ‘Irkçılığa müsamaha gösteremeyiz’ dedi

ABD’de siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda 8. gün geride kaldı. Papa Francis, ABD’deki protestolarla ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı ve “Irkçılığa müsamaha gösteremeyiz” dedi.

Irkçılığa ve ayrımcılığa göz yumulamayacağını belirten Papa Francis, şiddete baş vurulması konusunda ise “kendi kendisine zarar verir” yorumunu yaptı. Papa, “Şiddetin hiçbir faydası yok, çok kayba yol açar” ifadesini kullandı.

Papa Francis ayrıca ABD’de ulusal uzlaşma ve barış çağrısında da bulundu.

Trump: Lincoln hariç, siyah nüfus için en fazla şeyi ben yaptım

Başkan Donald Trump, Twitter’da paylaştığı mesajlarda, “belki diğer Cumhuriyetçi Başkan, rahmetli, büyük Abraham Lincoln hariç”, ABD’deki siyah nüfus için en fazla şeyi kendisinin yaptığını, başkanlık yarışındaki rakibi Joe Biden’ın “43 yılda yaptığından çok daha fazlasını kendisinin 3,5 yılda yaptığını” yazdı.

Trump ayrıca, protestolarda yaşanan şiddet olaylarının kaynağı olarak gördüğü “katiller, teröristler, kundakçılar, anarşistler, haydutlar, kabadayılar, yağmacılar, ANTIFA ve diğerleri”ni de hedef aldı.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52905433