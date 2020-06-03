Dışişleri Bakanı: Ayasofya fethedilmiştir

Mevlüt Çavuşoğlu: “Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti’nin mülküdür.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti’nin mülküdür ve fethedilmiştir” diye konuştu.

Doğu Akdeniz konusunda değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin (içinde) olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir” dedi.

Libya’da Halife Hafter’in savaşı kazanamayacağını belirten Çavuşoğlu, ABD’de George Floyd’un öldürülmesine ilişkin de “Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez” açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, “Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir” ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan’ın, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ayasofya’da Fetih suresi okunması nedeniyle verdiği tepkiye ilişkin, “Türkiye Cumhuriyeti’nde ezanın ya da Kur’an-ı Kerim’in nerede okunacağını biz başka birine mi soracağız?” ifadesini kullandı.

Türkiye’ye bu konuda akıl verecek son ülkenin Yunanistan olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Avrupa’da camisi olmayan tek başkentin Atina olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, “Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti’nin mülküdür ve fethedilmiştir” değerlendirmesinde bulundu. (HABER MERKEZİ)

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