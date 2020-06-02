“Ülkedeki iklim, saldırı ve tehditlere zemin hazırlıyor”

HABER MERKEZİ – İstanbul’daki kiliselere yakın zamanda gerçekleşen nefret saldırıları ve Hrant Dink Vakfı’na gelen tehdit mesajlarını değerlendiren Ermeni gazeteci Pakrat Estukyan’a göre “ülkedeki iklim bütün bu yaşananlara zemin hazırlıyor”. HDP’li Ermeni milletvekili Garo Paylan da ‘nefret siyaseti’ne dikkat çekerek, “Bunun toplumdaki tezahürü olarak görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Mayıs ayında ilk olarak İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan Dznunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi’nin kapısı ateşe verilmek istenmiş, hemen akabinde de Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin kapısındaki haç yerinden sökülmüştü.

Nefret saldırıları gündemdeki yerini korurken Hrant Dink Vakfı, yaptığı duyuruda elektronik posta yoluyla ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ ifadesini de içeren tehdit mesajı aldıklarını açıklamıştı. Mesajda, Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve dernek avukatının da ölümle tehdit edildiği belirtilmişti.

Vakfın avukatlarından Fethiye Çetin, tehdit mesajlarının yetkililerin açıkladığı şekilde ‘münferit bir hadise’ olmadığına dikkat çekerek, “Mesajlar Hrant Dink’in öldürülmesi öncesinde gelen mesajlarla aynı içeriğe sahip” diye konuşmuştu.

Pakrat Estukyan

Nefret saldırıları ve tehdit mesajlarını değerlendiren Ermeni gazeteci Pakrat Estukyan, ‘iktidarın kutuplaştırıcı ve düşmanlaştırıcı söylemlerinin toplum nezdindeki karşılığının sonucu’ olduğunu belirtti.

Yeni Yaşam’dan Neğşirvan Güner’e konuşan Estukyan, “Bir ay içerisinde ikinci defa kiliselere saldırıları yaşıyoruz. Üstüne üstelik Hrant Dink Vakfı’na tehdit mesajları gönderilirdi. Bunlar çok kaygı verici şeyler, şaşırmadığımız bir durum. Çünkü ülkedeki iklim bütün bu yaşananlara zemin hazırlıyor” dedi.

Hrant Dink cinayetine ilişkin yıllardır süren yargılamaya da dikkat çeken Estukyan, “‘Öldür’ diyenler ortaya çıkarılmadı, yargılanmadı” dedi ve ‘iklimde bir değişiklik yok’ diye devam etti:

“Bizimle muhatap edilen insanlar kriminal tipler. Mesela haçı kıran adam kriminal bir tip. Bir diğeri Azeri sevgilisinin anlattıklarının etkisinde kalarak Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink’e tehdit e-maili göndermiş. Ama biz biliyoruz ki bu tehditlerin ikisi üçü boş çıksa da dördüncüsü mutlaka bir amaca hizmet eder.”

HDP Milletvekili Garo Paylan da “Maalesef saray merkezli olarak pompalanan nefret siyaseti var. Bunun toplumdaki tezahürü olarak görüyorum. Bu saldırıların bazı piyonlar tarafından yapıldığını veya bu nefret ikliminden etkilenen mahlukatların parmağının olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Esas mesele bu bataklığı sorgulamaktır. Bu bataklığı kurutmadan her tür mahlukatlar bu bataklıklardan çıkar” diyerek sözlerini sürdüren Paylan, geçmiş suikast ve saldırıları hatırlatak ‘Cezasız kalan suç tekrarlanır’ uyarısında bulundu.

https://gazetekarinca.com/2020/06/ulkedeki-iklim-saldiri-ve-tehditlere-zemin-hazirliyor/