Trump’ın elinde İncil ile kiliseye yürümesine Piskopos’tan tepki: Çileden çıktım

Kilisenin önünde kısa bir süre duran ve içeri girmeyen Trump, geniş güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray’a döndü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray önündeki protestolar sürerken elinde tuttuğu İncil ile St. Johns Kilisesi’ne yürümesine Piskopos Mariann Edgar Budde, “Çileden çıktım” sözleriyle tepki gösterdi.

Kamuoyunda da tartışmalara yol açan hareketi kınayan Piskopos, CNN’e yaptığı açıklamada, “Açık olayım; Başkan İncil’i kullandı. Yahudi-Hıristiyan geleneğinin en kutsal metni, ayrıca benim piskoposluğumun kiliselerinden birini, iznim olmadan İsa’nın öğretilerine ve kiliselerimizin temelini oluşturan her şeye karşıt bir mesaj için zemin olarak kullandı” şeklinde konuştu.

Piskopos Mariann Edgar Budde ayrıca Trump’ın St. Johns Kilisesi’ne gitmek için yürüyeceği yoldaki göstericilerin polisin sert müdahalesi ile dağıtılmasına da çok öfkelendiğini söyleyerek, ‘çileden çıktım’ ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde protestolara ilişkin açıklamalarda bulunduktan sonra yerleşkeden çıkarak Beyaz Saray’ın yakınındaki, geçtiğimiz gün protestolarda kundaklanmaya çalışılan St. Johns Kilisesi’ne elinde tuttuğu İncil ile yürüdü.

Kilisenin önünde kısa bir süre duran ve içeri girmeyen Trump, geniş güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray’a döndü.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Minneapolis kentinde Siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesine karşı başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen protestolar nedeniyle 40’tan fazla şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. (HABER MERKEZİ)

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