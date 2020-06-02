Ravi Zacharias İçin Anma Töreni Gerçekleştirildi

Ünlü Apolojist yazar ve Tanrı Adamı Ravi Zacharias’ın hayatını ve mirasını anmak için 29 Mayıs Cuma günü Atlanta’daki Passion City Kilisesi’nde anma töreni düzenlendi. Tören online olarak binlerce kişi tarafından izlendi.

Online anma törenine ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, RZIM Başkanı Michael Ramsden, Brooklyn Tabernacle Pastörü Jim Cymbala, Passion City Kilisesi pastörü Louie Giglio, beyzbol oyuncusu Tim Tebow ile diğer Hristiyan liderler ve sanatçılar katıldı.

Ravi Zacharias Uluslararası Hizmetleri’nin ünlü yazarı, konuşmacısı ve kurucusu hayatının büyük bir kısmını Hristiyanlığı savunarak geçirdi.

Başkan Yardımcısı Pence, Zacharias’ı ‘iman devi’ olarak tanımlarken, ölümünü ‘kişisel kayıp’ olarak nitelendirdi. 2014 yılında Indiana valisi iken Zacharias dua kahvaltısı davetinde konuştu. Pence, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insana İsa Mesih’in sevgisini ve merhametini ulaştıran Zacharias’ın 21. yüzyılın en büyük Hristiyan savunucusu olduğunu söyledi.

Oyuncu Tebow ise, Zacharias’ı akıl hocası, öğretmen, pastör ve kahraman olarak adlandırdı. Pence ve Tebow’a ek olarak, RZIM Başkanı Michael Ramsden, Brooklyn Tabernacle Pastörü Jim Cymbala, Passion Hareketi kurucusu Louie Giglio, Hristiyan sanatçı Matt Redman ve rapçi Lecrae dahil olmak üzere birçok kişi Zacharias’a övgülerini ve değerli hizmeti için teşekkürlerini sundu.

Giglio, kilisede toplanan ve online olarak anma törenini takip edenlere, ‘‘Ravi Zacharias’ın hayatını ve hizmetini onurlandırmak için buradayız, ayrıca bugün de Rab ve kurtarıcı olan İsa Mesih’i yüceltmek için buradayız’’ sözüyle seslendi.

RZIM konuşmacısı Louis Philips, ‘‘Karakteri sağlam biriydi, soruları zarafetle yanıtlardı. Beni en çok etkileyen şey ise, Ravi’nin yanındayken Mesih’i daha fazla tanımak isterdim’’ dedi.

Müjdecilik Hareketi olan Pulse kurucusu Nick Hall, ‘‘Dünyadaki milyonlarca Hristiyan için Ravi Zacharias, geçen yüzyılın en ünlü ve etkili Hristiyan savunucusuydu. Benim için akıl hocası ve iyi bir arkadaştı. Mesih’in mesajını acı veren dünyayla paylaşmanın ne anlama geldiğini gösterdi. Sevgi, liderlik ve müjde mirasını sürdürmek için daha iyi bir yol düşünemiyorum’’ sözleriyle duygularını paylaştı.

Zacharias’ın kızı Naomi ise, hizmetleri ve ailesine olan bağlılığı nedeniyle babasına övgüde bulunarak, ‘kalplerimizin kahramanı’ olarak adlandırdı. Naomi, ‘‘Babam Rabbiyle tanışmaya hazırdı, sadece bizi terk etmek istemediği için hastalıkla mücadele etti’’ ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Zacharias’ın ailesi çiçek yerine, RZIM’ın devam eden çalışmalarına hediye gönderilmesini istedi.

(CBN)

https://haber.sat7turk.com/ravi-zacharias-icin-anma-toreni-gerceklestirildi/