Kıbrıs Rum Kesiminde Türk camisine çirkin saldırı

Ömer BİLGE

Limasol’da bir cami önceki gece molotofkokteylleriyle yakılmak istendi. Saldırganlar, cami duvarına da “Mülteciler ve İslam istenmiyor” diye yazdı.

Kıbrıs Rum yönetiminin Limasol kentinde bulunan Osmanlı dönemi tarihi Köprülü İbrahim Ağa Camisi’ne önceki gece molotofkokteylli saldırı oldu. Gece yarısı camigirişine 3 molotofkokteyli atan saldırganlar, duvarına da “Mülteciler ve İslam istenmiyor” diye yazdı. Molotofkokteylleri erken fark edilerek hemen söndürüldü. Sayıları ve milliyetleri bilinmeyen ancak aşırı ırkçı Rum oldukları tahmin edilen saldırganlar, olay yerinden kaçtı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, “İslamiyet düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz” dedi.

RUMLAR DA KINADI

KKTC Din İşleri Dairesi, Rum ve Ermeni Hıristiyan Ortodoks kiliseleri, Maronit ve Latin Katolik Hıristiyan toplum liderleri, ortak açıklamayla saldırıyı kınadı. Açıklamada, “Kıbrıs’ta bu tür şiddet, İslam fobisi, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık görmek dehşet verici” dendi. Yaklaşık 1500 mültecinin olduğu Kıbrıs Rum kesiminde Suriyeli mülteciler başta olmak üzere Müslümanlara yönelik eylemler tırmanış gösteriyor.

ÖMER ÇELİK’TEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de olayı Twitter’dan şu sözlerle kınadı: “Köprülü Camisi’nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır.”

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/kibris-rum-kesiminde-turk-camisine-cirkin-saldiri-41531459