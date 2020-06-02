İnsan Hakları Ortak Platformu’ndan Hrant Dink Vakfı’na destek

İHD, ESHİD, HAK İnisiyatifi, İHGD, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Yurttaşlık Derneği, Rakel Dink ve Hrant Dink Vakfı’na dönük saldırılara ve tehditlere ilişkin ortak açıklama yaptı.

İnsan Hakları Ortak Platformu olarak bir araya gelen altı hak örgütü, Hrant Dink Vakfına ve Rakel Dink’e dönük tehditler üzerine “Hrant Dink Vakfı yalnız değildir. Bu tehditlerin arka planları açığa çıkarılarak aydınlatılıp sorumluları cezalandırılmalıdır” açıklamasını yaptı.

İnsan Hakları Ortak Platformu olarak bir araya gelen İnsan Hakları Derneği (İHD), Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), Hak İnisiyatifi, İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD), Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Yurttaşlık Derneği; Rakel Dink ve Hrant Dink Vakfı’na dönük saldırılara ve tehditlere ilişkin açıklama yaptı.

“Hrant Dink Vakfı yalnız değildir” başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Günümüzde bir devletin varlığının ve meşruiyetinin vazgeçilmez gerekçesi, bir hukuka sahip olmasının yanı sıra en temel insan hakkı olan yaşam hakkının korumasını ayrım gözetmeksizin herkes için güvence altına alması ve adaleti tesis etmesidir.

Hrant Dink Vakfı kurucularının, hukukçularının ve tüm çalışanlarının can güvenliklerine yöneltilen tehditler ve nefret söylemleri ivedilikle ve kararlı bir irade ile kınanmalı, bu tehditlerde bulunanların tespit edilmesi ile yetinilmeyip, arka planları açığa çıkarılarak aydınlatılıp cezalandırılmalıdır. Keza bu türden girişimlerin tekrarını önleyecek tedbirlerin bir an önce alınması da sağlanmalıdır.

Hiç kimsenin bir başkasını kendisi ile aynı inançlara ve etnik kökene sahip olmadığı, düşünmediği ya da davranmadığı için dışlamaya, düşman gibi gösterme ve hele hele yaşam hakkını elinden almaya hakkı yoktur.

Hrant Dink Vakfı kurucularının, hukukçularının ve tüm çalışanlarının yanlarında olacağımızı; İnsan hakları örgütleri ve savunucuları olarak bu ve benzeri olayların aydınlatılarak, adaletin sağlanması sürecini hassasiyetle takip edeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.”

https://www.gazetepatika11.com/insan-haklari-ortak-platformundan-hrant-dink-vakfina-destek-61765.html