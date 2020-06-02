Hrant Dink Vakfı’na ikinci tehdit olayının şüphelisine iki ayrı tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Hrant Dink Vakfı’na ikinci kez tehdit mesajı gönderilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vakfa ikinci tehdit mesajını gönderen şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından ekiplerce Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Savcılığa çıkarılan şüpheli E.B., ‘Nitelikli tehdit’ suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sevk yazısında, 30 Mayıs tarihinde Hrant Dink Vakfı’na ait olan e-posta adresine tehdit içerikli ve kapsamı itibariyle vakıf yöneticilerine yönelik gönderildiği, mağdurlar tarafından bu mesajın kim tarafından gönderildiğinin anlaşılamayacağı ve mağdurların bu tehdit yazısını yazan kişinin kim olduğunu bilebilecek durumda olmadığı, bu hususun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılacak soruşturma ve verilen talimata istinaden ortaya çıktığı kaydedildi.

Öte yandan, şüpheli E.B. hakkında yürütülen bir diğer soruşturma kapsamında hazırlanan sevk yazısında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtilerek, tutuklama talep edildi.

Şüphelinin bir dönem ABD’de yaşadığı ve çok sayıda suç kaydının olduğu belirtiliyor.

Söz konusu vakfa yönelik ilk tehdit mesajını gönderen ilk şüpheli H.A., 30 Mayıs’ta Konya’da yakalanmış ve İstanbul’a getirilmişti. Adliyeye sevk edilen şüpheli H.A., 31 Mayıs’ta ‘tehdit’ suçundan tutuklanmıştı.

Sputnik Türkiye