Hrant Dink Vakfı’na ikinci tehdidi gönderen kişi yakalandı

Hrant Dink Vakfı’na 29 Mayıs’ta gelen ölüm tehdididin ardından 31 Mayıs’ta ikinci bir tehdit mesajı gelmişti. Mesajı gönderen zanlı yakalandı.

İkinci mesaja yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, mesajı gönderdiği belirlenen şüpheli E.B. İstanbul’da yakalandı.

Şüphelinin bir dönem Amerika’da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydının olduğu belirtildi. Emniyet ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

İlk tehdit mesajını gönderen kişi yakalanıp 31 Mayıs’ta tutuklanmıştı.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24121/hrant-dink-vakfi-na-ikinci-tehdidi-gonderen-kisi-yakalandi