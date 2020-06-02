Garo Paylan: “Garbis Zakaryan’ın Adı Turnuvaya Verilecek”

Paylan’ın soru önergesine Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Garbis Zakaryan’ın adının bir turnuvaya verilmesinin kararlaştırıldığını, adının bir spor tesisine verilmesi konusunda ise değerlendirme yapıldığı” yanıtını verdi.

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Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır milletvekili Garo Paylan, “Demir Yumruk” lakabıyla tanınan ve Türkiye’nin ilk profesyonel milli boksörü olan Garbis Zakaryan’ın adının turnuvaya verileceğini duyurdu.

Zakaryan, 25 Ocak 2020’de yaşamını kaybetmişti.

Paylan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na 29 Ocak 2020’de önerge vermiş “Zakaryan’ın başarılarını ve Türkiye sporuna katkılarını onurlandıracak, adını yaşatacak bir projelerinin olup olmadığını, milli sporcumuz Garbis Zakaryan’ın adının bir spor tesisine verilip verilmeyeceğini” sormuştu.

Paylan’ın önergesine yanıt veren Kasapoğlu, Garbis Zakaryan’ın adının bir turnuvaya verilmesinin kararlaştırıldığını, adının bir spor tesisine verilmesi konusunda ise değerlendirme yapıldığı bilgisini belirtti.

“Adının spor tesisine armağan edilmesi yönündeki beklentimiz sürüyor”

Paylan gelişmeyi kamuoyuna şu açıklama ile duyurdu:

“Ne yazık ki yaşamı boyunca, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan ve Beyoğlu, Taksim ve Galatasaray kulüplerinde oynayan milli boksörümüz Garbis Zakaryan’ın başarılarını onurlandıracak herhangi bir girişimde bulunulmadı.

“Eğitmenliğini yaptığı Cemal Kamacı adına spor salonu yapılırken, “efsane” olarak anılan milli boksörümüz Garbis Zakaryan’ın adı ne bir spor salonuna ne de spor tesisine verildi.

“Gençlik ve Spor Bakanı’na bir önerge ileterek, Garbis Zakaryan’ın başarılarını ve Türkiye sporuna katkılarını onurlandıracak, adını yaşatacak bir projelerinin olup olmadığını, milli sporcumuz Garbis Zakaryan’ın adının bir spor tesisine verilip verilmeyeceğini sormuştuk.

“Soru önergemize, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KASAPOĞLU imzasıyla verilen yanıtla; Garbis Zakaryan’ın adının bir turnuvaya verilmesinin kararlaştırıldığı, adının bir spor tesisine verilmesi konusunda ise değerlendirme yapıldığı bilgisini aldık.

“Spor yaşamı boyunca ayrımcılığa uğradığı da bilinen Garbis Zakaryan’ın adının bir turnuvaya verilecek olması sevindiricidir.

“Başarıları hayattayken onurlandırılmayan milli boksörümüze, geç de olsa hak ettiği değerin verilmesi ve adının, gelecek nesillere tanıtılması amacıyla bir spor tesisine armağan edilmesi yönündeki beklentilerimiz sürmektedir.”

Garbis Zakaryan hakkında

Türkiye’nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan 25 Ocak 2020’de 90 yaşında hayata veda etmişti.”Demir Yumruk” lakaplı Zakaryan 2 Haziran 1930’da Bitlisli bir baba ve İstanbullu bir anneden dünyaya gelmiş, 24 yaşında Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü olmuştu.Zakaryan 22 yıllık kariyerinin ardından 1966 yılında profesyonel boks hayatını tamamlamış, antrenör olarak da boks sporuna hizmet vermiş, Cemal Kamacı’nın menajeri olmuştu. Garbis Zakaryan, amatör olarak 200, profesyonel olarak 51 kez ringe çıkmıştı.Beyoğlu Kulübü’nde boksa başlayan, Taksim Kulübü’nün boks şubesini Şahan Minasyan ve Vasken Lusikyan’la birlikte kuran daha sonra Galatasaray formasıyla Türkiye ve İstanbul şampiyonlukları kazanan Garbis Zakaryan’ın uluslararası düzeyde de başarıları vardı. 1964’te de Lübnanlı Maroun Jeres’i yenerek Ortadoğu Şampiyonluğu unvanını almış, dünyaca ünlü boksör Titi Clavel’i mağlup etmişti.

(EMK)

https://bianet.org/bianet/spor/225102-garo-paylan-garbis-zakaryan-in-adi-turnuvaya-verilecek