Donald Trump göstericilere meydan okudu

ABD’de George Floyd için düzenlenen eylemler tüm ülkeye yayılırken ABD Başkanı Donald Trump göstericilere meydan okudu.

ABD’de polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd için düzenlenen protestolar bir isyan dalgasına dönüşerek, tüm ülkeye yayıldı. Asker sokaklara inerken birçok eyalette sokağa çıkma yasağı getirildi.

Beyaz Saray’ın dibinde yapılan eylemlere aldırış etemeyen ABD Başkanı Trump, beraberinde yetkililer ile Beyaz Saray’ın hemen yanındaki Saint Johns kilisesini ziyaret etti.

Kilise dün yanma tehlikesi geçirmişti. Trump elinde tuttuğu İncil ile poz vererek göstericilere meydan okudu. Kilisenin önünde kısa bir süre duran ve içeri girmeyen Trump, geniş güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray’a döndü.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/donald-trump-gostericilere-meydan-okudu-1270650.html