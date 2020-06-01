“Saldırılar Münferit Değil, Vakfımıza Bir Tehdit Mesajı Daha Yollandı”

Hrant Dink Vakfı’na ve Rakel Dink’e gelen tehdit mesajlarının Hrant Dink cinayeti öncesiyle benzerlik gösterdiğini söyleyen vakıf avukatlarından Fethiye Çetin “Olay yetkililerin açıkladığı gibi münferit bir hadise değil” dedi.



Hikmet Adal

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Hrant Dink Vakfı avukatlarından Fethiye Çetin, Rakel Dink ve vakfa yönelik ölüm tehditlerine ilişkin konuştu. Vakfa dün gece (31 Mayıs) bir tehdit mesajı daha geldiğini söyleyen Çetin, saldırı ve mesajların son dönemde arttığını ifade etti.

Gelen tehdit mesajlarının yetkililerin açıkladığı gibi münferit bir hadise olmadığı söyleyen Çetin, mesajların Hrant Dink’in öldürülmesi öncesinde gelen mesajlarla aynı içeriğe sahip olduğunu kaydetti.

“Tehditler Hrant Dink cinayeti dönemiyle benzer”

Çetin, “İçinde yaşadığımız konjonktür ve koşullar cinayet öncesi dönemle neredeyse aynı” dedi. Tehdit içerikli mesajı gönderen saldırganın tutuklanmasının olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Çetin, konuşmasına şöyle devam etti:

“Şüphelinin yakalandığı gün, şüpheli henüz soruşturmanın yapıldığı İstanbul’a getirilmemiş ve savcı tarafından sorgulanmamış, şüphelinin bağlantıları yeterince araştırılmamışken yetkililerin ‘herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilemedi’ açıklaması, Hrant Dink cinayetinin hemen ardından İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrahın ‘örgüt yok’ açıklamasıyla paralellik arz ediyor.

“Bu açıklamaların soruşturmanın, kapatılma amacına hizmet etmekten başka bir anlam taşımadığı çok açık. Şüphelinin eylemi, münferit, bireysel bir eylem değildir. Bize gelen ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sloganlı tehdit Hrant Dink cinayeti döneminde de kullanılmıştı.

“Hrant Dink Vakfı’nın, Karabağ ile ne ilişkisi olabilir”

“Şüphelinin e-mail yazışmaları ve sosyal medya paylaşımlarında dil, söylem, üslup ve amaç konusunda ortaklaştığı bir grupla ilişkisinin bulunduğu görülecektir. Bu grubun kullandıkları sloganlar, semboller, mahlaslar hep aynı. Şüphelinin bütün yazışmaları ve paylaşımları etkili bir biçimde soruşturulmalı.

“Ayrıca basına yansıyan haberler doğru ise ve Azeri sevgili vurgusu magazinleştirme çabası değilse, bu konunun üzerine gidilmesi, bu sevgilinin bulunup soruşturmaya dahil edilmesi, soruşturmanın genişletilmesi gerekir. Azeri sevgili şüpheliyi Karabağ konusunda etkilemiş olabilir ancak Hrant Dink Vakfı’nın, Rakel Dink’in ve avukatların Karabağ ile ne ilişkisi olabilir?

“Yeni bir tehdit geldi”

“Bu saldırıların münferit olmadığının bir diğer göstergesi ise saldırıların devam etmesidir. Vakfın mail adresine dün gece yeni bir tehdit maili yollandı.

“Saldırganlar, bu cesareti, her geçen gün artan kutuplaştırıcı, dışlayıcı, ötekileştirici nefret söylemlerinden ve artık neredeyse bir norm haline alan cezasızlık zırhından alıyorlar.

“Ne yazık ki ülkenin yöneticilerin söylemleri de bu tür saldırı ne nefret söylemlerini körüklüyor. Siyasilerin nefret dilinin topluma bir yansıması bu saldırılar. Çünkü siyasilerin söylemleri hem saldırganları cesaretlendiriliyor hem de bu kişilerde ‘Devlet bizi korur ve ceza almayız’ algısı yaratıyor. Cezasızlık zırhı artık neredeyse bir norm haline gelmiş durumda.

“Bu konjonktür ve soluduğumuz ortam bizi nefessiz bırakacak kadar ırkçılık ve nefret dolu artık.

“Türkiye toplumu bu saldırılarla yüzleşemiyor. Tarihimiz gerçekten çok büyük acılar ve suçlarla dolu. Ancak bu acılarla yüzleştiğimizde arınmaya, iyileşmeye birbirimizle barışmaya başlarız. Zor olacak, biraz acıtıcı olacak ama bunu yapmazsak toplum olarak çöküşe doğru gideriz.

“Yöneticileri acilen söylem ve üsluplarını değiştirmeye, diyalog kanallarını açmaya, saldırganları cesaretlendirici tavırlardan ve cezasızlıktan vazgeçmeye davet ediyorum.”

Ne olmuştu?

Hrant Dink Vakfı, internet siteleri üzerinden 29 Mayıs’ta yaptığı açıklamada 27-28 Mayıs tarihlerinde kendilerine e-mail yoluyla ölüm tehditleri geldiğini duyurmuştu.

Tehditlere birçok kesim tepki gösterirken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tehdit içerikli e-postayı yollayan kişinin yakalandığını duyurdu.

İlerleyen saatlerde vakfa tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin 25 yaşındaki H.A. isimli şahısın Konya Selçuklu’da gözaltına alındığı açıklandı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’a getirilen şahıs savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece “zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit” suçundan tutuklandı. (HA)

http://bianet.org/bianet/insan-haklari/225041-saldirilar-munferit-degil-vakfimiza-bir-tehdit-mesaji-daha-yollandi