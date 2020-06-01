‘Pontus soykırımı yalanına dikkat etmeliyiz’

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CHP’den 3 dönem İzmir milletvekilliği yapan Ahmet Ersin, Türkiye’nin ileride başının ağrımaması için Yunanistan’ın Pontus yalanı karşısında dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

ERMENİ YALANLARI GİBİ

Yunanistan’ın bu yalanı yıllardır sürdürdüğünü ifade eden Ersin, “Orta ve Doğu Karadeniz bölgemizi Helen yurdu ve Pontus coğrafyası olarak tanımlayıp, bu bölgede 350 bine yakın Rum nüfusun Osmanlı yönetiminde soykırıma uğratıldığını iddia ediyorlar. 1994 yılında Pontus sözde soykırımını tanıdılar ve Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs’ı da sözde soykırımı anma günü ilan ettiler. Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evin karşısında Pontus anıtı yapıldı ve her 19 Mayıs’ta gösteriler yapılıyor. Ermeni Diasporası ile birlikte yapılan Türkiye karşıtı bu gösteriler ABD, Kanada, lardır da, Rusya, Ermenistan ve bazı AB ülkelerinde de yapılmakta. Yunanistan’ın Türkiye’yi soykırımcı ülke olarak gösterme girişimini 2006’da TBMM gündemine getirmiştim. Ermeni yalanlarında olduğu gibi, zaman içinde başımızı ağrıtabilecek Pontus yalanı ve Yunanistan’ın bu girişimlerini milletimizin bilmesinde yarar var” dedi.

https://www.yeniasir.com.tr/gundem/2020/06/01/pontus-soykirimi-yalanina-dikkat-etmeliyiz