İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı haçı koparılan Ermeni kilisesini ziyaret etti (video)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, haçı koparılan Üsküdar Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ne, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte ziyarette bulundu. İki başkan, Kilise Vakfı Başkanı Edvard Ayvazyan’dan olayla ilgili bilgi aldı.

Bu nefret saldırısıyla ilgili duydukları üzüntüyü dile getiren Ayvazyan, yerinden koparılan haçın bulunduğu ve yerine monte edildiği bilgisini paylaştı.

Yaşanan olaydan dolayı üzüntülü olduğunu belirten İmamoğlu, “Dua edin bize. Hem sağlığımıza hem başarılarımıza, bu şehrin güzelliğine dua edin. Bütün cemaatinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletin. Geçmiş olsun. Bir aradayız. Bir ibadethaneye yapılmış bir hareket, hepimize yapılmıştır; hangi inançtan olursa olsun” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI