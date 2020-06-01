Eurovision-2020: İnternet kullanıcılarının oylamasıyla Ermenistan üçüncü (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Bu yıl, ‘Eurovision’ uluslararası şarkı yarışması pandemi nedeniyle gerçekleşmedi, ancak birçok ülke yarışmanın favorilerini belirlemek için İnternet anketler yapıyor.

İnternet kullanıcıları zafer kazanabilecek katılımcıları belirtiyor. ‘İzvestia’ gazetesi, İnternetteki ulusal oylama sonuçlarından birine göre, izleyicinin zaferi İsviçre temsilcisine verildiğini, ikincisi Letonya’nın temsilcisi, üçüncü sırada Ermenistan’ın temsilcisinin olduğunu yazıyor.

Hatırlanacağı üzere, Eurovision 2020 uluslararası şarkı yarışmasında Ermenistan’ın temsilcisi Atena Manukyan “Chains On You’ şarkısını icra etmeliydi.

Ermenistan Kamu Radyosu