ESAYAN OKULU SORUNU İLE İLGİLİ DİALOG TOPLANTISI

Bilindiği üzere, daha önceden Beyoğlu S. Yerrortutyun Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu tarafından alınan bir kararla Esayan Okulu’nun iki müdürü Satenig Nişan ve Arlin Yeşiltepe’nin önümüzdeki aylarda işlerine son verileceği duyurulmuştu.
Bu doğrultuda Patrik Sahak Hazretleri de olayı kabul edilemez olarak niteleyerek Vakıf Yönetim Kurulu’na 16 Mayıs 2020 tarihinde bir mektup yazıp kararı tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini bildirmişti.
Patrik Hazretleri 18 Mayıs 2020 tarihinde Beyoğlu S. Yerrortutyun Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Simon Çekem ile ve Esayan Okulu’nun iki müdürü Satenig Nişan ve Arlin Yeşiltepe ile birer telefon görüşmesi yaparak Patrikhane’de bir görüşmeye davet etmiştir.
Taraflar görüşmeyi kabul etmişler ve bu görüşmenin normalleşme sürecini müteakip Patrikhane’de yapılması kararlaştırılmıştı.
Bugün 4 Haziran 2020, Perşembe, saat:11.00’de gerçekleştirilmesi planlanan bu toplantı için aşağıdaki kişilere bir davet yazısı gönderilmiştir:
Patrik Sahak II Hazretleri
Başrahip Tatul Anuşyan Ruhani Meclis Başkanı
Kd. Peder Krikor Damadyan Patrik Vekili
Sayın Simon Çekem Beyoğlu Yönetim Kurulu
Sayın Berrin Dayan Beyoğlu Yönetim Kurulu
Sayın Satenik Nişan Esayan Okulu Müdürü
Sayın Arlin Yeşiltepe Esayan Okulu Müdürü
Sayın Dikran Gülmezgil ERVAB Divan Heyeti II. Başkan
Sayın Sarven Sertşimşek ERVAB Divan Heyeti
Sayın Sarkis Erkol TEAO Vakfı
Tarafların ilk günkü dialog taraftarı tavırlarının devam ettiğinden emin olarak bir diyalog masasında buluşmalarından dolayı ümit ve mutluluk duyuyoruz.
Kamuoyuna duyururuz.
Patriklik Sekreteryası
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