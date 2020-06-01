ESAYAN OKULU SORUNU İLE İLGİLİ DİALOG TOPLANTISI

Bilindiği üzere, daha önceden Beyoğlu S. Yerrortutyun Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu tarafından alınan bir kararla Esayan Okulu’nun iki müdürü Satenig Nişan ve Arlin Yeşiltepe’nin önümüzdeki aylarda işlerine son verileceği duyurulmuştu.

Bu doğrultuda Patrik Sahak Hazretleri de olayı kabul edilemez olarak niteleyerek Vakıf Yönetim Kurulu’na 16 Mayıs 2020 tarihinde bir mektup yazıp kararı tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini bildirmişti.

Patrik Hazretleri 18 Mayıs 2020 tarihinde Beyoğlu S. Yerrortutyun Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Simon Çekem ile ve Esayan Okulu’nun iki müdürü Satenig Nişan ve Arlin Yeşiltepe ile birer telefon görüşmesi yaparak Patrikhane’de bir görüşmeye davet etmiştir.

Taraflar görüşmeyi kabul etmişler ve bu görüşmenin normalleşme sürecini müteakip Patrikhane’de yapılması kararlaştırılmıştı.

Bugün 4 Haziran 2020, Perşembe, saat:11.00’de gerçekleştirilmesi planlanan bu toplantı için aşağıdaki kişilere bir davet yazısı gönderilmiştir:

Patrik Sahak II Hazretleri

Başrahip Tatul Anuşyan Ruhani Meclis Başkanı

Kd. Peder Krikor Damadyan Patrik Vekili

Sayın Simon Çekem Beyoğlu Yönetim Kurulu

Sayın Berrin Dayan Beyoğlu Yönetim Kurulu

Sayın Satenik Nişan Esayan Okulu Müdürü

Sayın Arlin Yeşiltepe Esayan Okulu Müdürü

Sayın Dikran Gülmezgil ERVAB Divan Heyeti II. Başkan

Sayın Sarven Sertşimşek ERVAB Divan Heyeti

Sayın Sarkis Erkol TEAO Vakfı

Tarafların ilk günkü dialog taraftarı tavırlarının devam ettiğinden emin olarak bir diyalog masasında buluşmalarından dolayı ümit ve mutluluk duyuyoruz.

Kamuoyuna duyururuz.

Patriklik Sekreteryası