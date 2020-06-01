Ermenistan Başbakanı Paşinyan korona kaptı

Komşu Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan ve ailesi korona virüsüne yakalandı. Paşinyan açıklamayı, Facebook üzerinden canlı yayında yaptı.

DUVAR – Komşu Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan korona virüsüne yakalandığını açıkladı. Facebook’tan canlı yayın yapan Paşinyan, kendisinin ve ailesinin korona virüsü kaptığını duyurdu.

Paşinyan, “Benim hiçbir belirti göstermiyor olmama rağmen, ne yazık ki testlerimiz pozitif çıktı” dedi. Aile üyelerinin de asemptomatik olduğunu anlatan Paşinyan, virüsü muhtemelen bir iş toplantısında kaptığını söyledi. Paşinyan, karantinaya gireceğini ve bir süre evden çalışacağını açıkladı.

3 milyonluk nüfusu olan komşu Ermenistan’da şu ana dek 9 bin 402 korona virüsü vakası tespit edildi. Korona kaynaklı olarak kayıtlara geçen ölü sayısı ise 139. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2020/06/01/ermenistan-basbakani-pasinyan-korona-kapti/