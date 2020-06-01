Ermeni Cemaatinin önde gelen ismi Bedros Şirinoğlu: Hep birlikte Türkiyeyiz güvendeyiz

Ermeni cemaatine yönelik saldırıların faillerinin yakalanması Türk-Ermeni toplumunu rahatlattı. Surp Pırgiç Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, “Devletimizin zirvesi dahil tüm kademeleri bizim yanımızda. Bundan dolayı güvendeyiz” dedi.

Hrant Dink Vakfı’na tehdit mesajı yollayan zanlı H.A. Konya’da yakalanıp getirildiği İstanbul’da tutuklandı.

Ermeni Cemaati’ni sevindiren bu gelişmeyle ilgili Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Akşam‘a konuştu. Şirinoğlu, “İçişleri bakanımız her zamanki gibi çevikliği ve atikliğiyle zanlıyı yakaladı, kendisine ve teşkilatına teşekkür ediyoruz. Bugünkü dünya düzeninde bu tür tehditlerin savrulması kabul edilemez. Maalesef böyle kendini bilmez kişiler çıkabiliyor. Bunu tüm insanlara bağlamamız doğru olmaz. Devletimizin zirvesi dahil olmak üzere tüm kademeleri bizim yanımızda. Bundan dolayı güvendeyiz” dedi.

‘ACISI BİR NEBZE DİNMİŞTİR’

“Hrant Dink dünyada ve Türkiye’de sevilen bir kişiydi” diyen Şirinoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu şahsın yakalanması en azından ailesinin acısını bir nebze olsun dindirmiştir. Çünkü vakıf, Hrant’ın adıyla yaşıyor. Bu önemli. Ermenisiyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle ve tüm azınlıklarla birlikte Türkiyeyiz.”

https://www.star.com.tr/guncel/ermeni-cemaatinin-onde-gelen-ismi-bedros-sirinoglu-hep-birlikte-turkiyeyiz-guvendeyiz-haber-1544263/