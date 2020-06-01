ABD’de sokak şiddeti sinagogları da hedef aldı

ABD’de siyahi bir silahsız vatandaşın polis elinde ölmesi üzerine başlayan sokak protestoları şiddete dönüşürken sinagoglar da hedef oldu.

Öfkeli kalabalıklar Los Angeles ve Virginia Eyaletinin başkenti Richmond’da sinagoglara saldırdı, duvarlara nefret söylemli, küfürlü yazılar yazdı, camları kırdı.

Los Angeles FairFax’taki Beyt Israel Sinagoguna yazılan yazılarda İsrail için küfürlü ifadeler yer alırken, Yahudi acil sağlık kurumu Hatzallah, Yahudi cemaati üyelerini sinagog civarında dikkatli olmaları için uyardı. FairFax’ta bazı Yahudi iş yerlerinin de camlarının protestocular tarafından kırıldığı rapor edildi.

Yahudi kurumu ADL olaylar üzerine paylaştığı Twitter mesajında, “Şiddet çözüm değildir, antisemitizm de çözüm değil, nefret ve önyargıya karşı çözüm daha fazla nefret değil” ifadesini kullandı.

ABD’de polisin siyahilere önyargılı yaklaşımını protesto eden gösteriler birkaç gündür tüm ülke çapında devam ediyor. Washington’da Beyaz Saray önünde gösterilerin şiddet eylemine dönüşmesi sonrası, Gizli Servis Başkan Donald Trump’ın güvenliğini sağlamak için acil eylem planını devreye koydu.

http://www.salom.com.tr/haber-114769-abdde_sokak_siddeti_sinagoglari_da_hedef_aldi.html