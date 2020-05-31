Mardin’de Bulunan İnsan Kemikleri Kayıp Yakınlarını Umutlandırdı

Mardin’in Dargeçit İlçesinde fotoğraf çekmek için gezen bir kişi bir mağarada 40 kişiye ait insan kemikleri buldu. Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kimlere ait olduğu bilinmeyen kemikler Dargeçit’te yaşayan ve fotoğrafçılık yapan İrfan Yakut tarafından bulundu. Fotoğraf çekmek için Akyol Köyü civarında gezen Yakut, bir mağaranın ağzında kemik olduğunu fark etti.Mağaraya giren Yakut içeride 40 kafatası olduğunu gördü. Yakut’un durumu yetkililere bildirmesi üzerine, mağarada inceleme yapıldı. Kemikler Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere mağaradan alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran valilik şu açıklamayı yaptı ; ”Dargeçit İlçemizde İrfan Yakut isimli vatandaşımız; 29 Mayıs 2020 tarihinde İlçemiz Akyol Gülbiş Kırsal Mahallesi’ne tarihi eser aramak amacıyla gittiği ve arama esnasında girdiği bir mağarada insana ait olabileceği değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bularak, 29 Mayıs 2020 tarihinde Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı’na müracaat etmiş, bunun üzerine başlatılan soruşturma üzerine 30.05.2020 tarihinde söz konusu alanda keşif yapılmıştır. Yapılan keşif çalışmalarında, mağaranın eski dönemlere ait izler ve yapılar barındırdığı görülmüş, mağarada bulunan 35-40 civarı kafatası ve insan kemiğinin tarihi dönemlere ait olabileceği değerlendirilerek konuyla ilgili İl Kültür Turizm Müdürlüğü bilgilendirilmiş ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma devam ettirilmektedir.”

Yakut define arama iddialarının doğru olmadığını söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Yakut, babasının da 1993 yılından beri kayıp olduğunu belirterek, babasının bulunacağına dair umutlarının canlandığını vurguladı.

Yakut ailesinin avukatı Erdal Kuzu, kemiklerin kayıp yakınları için umut olduğunu söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kuzu, kayıp yakınlarından DNA örneği alınması için başvuracaklarını belirterek, “Kayıp yakınları açısından bulunan her kemik bir umuttur. Biz de umutluyuz. Birine ait olma ihtimali mümkün. Bu umutla olaya dahil olduk, sonucunu bekleyeceğiz. Pazartesi günü cesetlerine ulaşamadıklarımızın yakınlarından kan örneklerinin alınması için talep yapacağız. Daha önce kan örneği alınmış olanlar içinde eşleştirmesini isteyeceğiz” dedi.

Kuzu da valiliğin İrfan Yakut’un ‘tarihi eser’ aradığı açıklamasına tepki gösterdi. Açıklamanın doğru olmadığını söyleyen Kuzu, “İrfan’ın tarihi eser kaçakçılığı gerekçesiyle orada bulunduğu söylemek rahatsız edici bir söylem. İrfan’ın dilekçesi açıktır, olaya ne şekilde vakıf olduğu, vermiş olduğu dilekçede yazıyor. Valiliğin İrfan’a ait olmayan bir beyanı göstermesi insanı rahatsız ediyor. Bu kemiklerin hangi yıla, kime ait olduklarını söyleyecek kurum Adli Tıp Kurumu’dur. İşin yargı sayfası devam ederken böyle konuşması rahatsızlık yaratıyor, yargıya da bir baskı gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Devam eden bir soruşturma var. Hangi yıla, kime ait olduğu bilinmiyor. Bunlar tamamen bilimsel raporlar çerçevesinde ortaya çıkacak. Mardin Valiliğinin yaptığı açıklamanın hiçbir hukuki dayanağı yok. Soruşturma makamları üzerinde ve yönlendirme durumu yaratacak bir açıklama” diye konuştu.

İnsan Hakları Derneği Mardin Şube Başkanı Fevzi Adsız da kemiklerin Adli Tıp Kurumu’nda inceleneceğini söyledi. VO Türkçe’ye konuşan Adsız, inceleme sonunda kemiklerin yakın tarihe ait çıkması durumunda kayıp soruşturmalarına katkı sağlayabileceğine dikkat çekerek “Kemiklerin tarihlendirilmeleri bittikten sonra eğer 40 ile 50 yıl arasında tarihlenirse fayda sağlar ama 100 yıllık geçmişe sahip ise fayda sağlamaz “diye konuştu.

VOA