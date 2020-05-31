İletişim Başkanı Fahrettin Altun Ermeni toplumunu tebrik etti

Cumhurbaşkanılığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter’dan Türkiye Ermenileri Patrikliği‘nin 559. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Altun mesajında, Patrik Sahak Maşalyan ve Ermeni topluluğuna tebriklerini iletti…

Cumhurbaşkanılığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter’dan Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin 559. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Altun şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin 559. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Sayın Patrik Sahak Maşalyan ve Ermeni toplumumuza tebriklerimi iletiyorum. Dini özgürlük esasıyla 1461’de Patrikhaneyi kuran Fatih Sultan Mehmet’i rahmetle yad ediyorum. Birliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun.

https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/05/31/iletisim-baskani-fahrettin-altun-ermeni-toplumunu-tebrik-etti