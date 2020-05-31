Garo Paylan: Demirtaş serbest olsa HDP’yi iktidara taşırız!

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Paylan, “Nefret iklimini durdurmadan, yeni nefret suçlarını durdurmayız” dedi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paylan, “Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, binlerce yöneticimiz serbest olsa HDP’yi iktidara taşırız” dedi.

Karantinatv’de Farklı Çizgi programında Necdet Saraç’ın konuğu olan Paylan, “Ülkede Japon turist sayısından daha az Rum var. 60 bin Ermeni, 15 bin Süryani var. Hepimizi toplasanız binde bir yapıyoruz… Barış siyasetinin sahibi yok. Sahibi olsa iktidarın barış siyasetinin sahibi olacaktır. CHP bir anahtardır. Biz açık ittifaka hazırız, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, binlerce yöneticimiz serbest olsa HDP’yi iktidara taşırız” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın açıklamalarından öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

‘NEFRET İKLİMİ DURMALI’

Nefret iklimini durdurmadan, yeni nefret suçlarını durdurmayız! Nefret iklimi, nefret bataklığı yaratırsınız. Bu bataklıktan her türlü mahlukat çıkar.

Müesses nizamın sahipleri benim düşmana ihtiyacım var diye hareket ediyor. Bu yüzden yüzleşme yapılamıyor.

Ermeni halkına karşı yapılan büyük suç yok sayıldı, sonraki yüzlerce suç da önemsizleştirildi. 105 yıl önce ile yüzleşemiyorsak, gelin bugünkü kötülüğü durduralım. Adaletin olmadığı yerde barış olmaz.

Hem geçmişle yüzleşmek hem de eşitlik temelinde bir gelecek kurmak mümkün.

‘JAPON TURİST SAYISINDAN DAHA AZIZ!’

83 milyonluk ülkede, yüzde 40’lardan binde bire geldik…

Japon turist sayısından daha az Rum var. 60 bin Ermeni, 15 bin Süryani var. Toplasanız 100 bin etmiyoruz. Hepimizi toplasanız binde bir yapıyoruz…

Hrant Dink’in dediği gibi, bu topraklarda gözümüz var ama alıp götürmek için değil, dibine girmek için var…

‘GÜLEN’i ERMENİ YAPTILAR’

Dün Fettulah Gülen’e laf söylettirmeyenler “muhterem Hocaefendi”yi Ermeni yaptılar. Bu ırkçılık ve ahlaksızlık değil mi?

En çok din, Allah, millet diyenler, dönem kapanınca yolsuzlukların sembolü oluyorlar…

Barış siyasetinin sahibi yok. Sahibi olsa iktidar olur.

Özgürlük düşmanlığı yenmenin yolu demokrasiden geçiyor…

AKP virüsünden kurtulmak için seçime ihtiyaç var…

Erdoğan karşıtlığı üzerinden sonuç alamayız. Türkiye’yi yönetecek demokratik bir alternatif algısı henüz tutmadı. Bunun için siyasi bir cesarete ihtiyaç var. Çözümü gören geniş yoksul kitleler de gelir.

‘CHP BİR ANAHTARDIR’

CHP bir anahtardır. Biz açık ittifaka hazırız! Gizli saklı değil açıkça ortaya çıkalım. HDP’nin 5 yılda başına gelenlerin yüzde 1’i AKP yapılsaydı ortada AKP diye parti kalmazdı. Her gün HDP’siz HDP konuşuluyor.

Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, binlerce yöneticimiz serbest olsa HDP’yi iktidara taşırız. Yalnızca HDP’yle olmaz ama açık bir ittifaka yapılmalı. Demokratik anayasa hayali kuran herkesle buluşabiliriz, önyargıları bir kenara bırakıp ülkeyi kurtarmalıyız…

Korono sonrası dünyada solun zamanı geldi. Dünyada sol, sosyal demokrat, kamucu politikalar zamanı. Ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık. Neoliberal politikaların son artıkları otokratlar çağı bitiyor. Şimdi solu öne çıkarma zamanı…

https://www.demokrathaber.org/siyaset/garo-paylan-demirtas-serbest-olsa-hdpyi-iktidara-tasiriz-h129399.html