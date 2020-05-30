Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Ayasofya’da Fetih okunması Hristiyanların dini duygularına hakaret

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’un fethinin yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya’da Kuran okunmasına sert tepki gösterdi.

Ayasofya’da Kuran’dan ayetlerin okunmasının ‘Hristiyanların dini duygularına hakaret’ anlamına geldiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, UNESCO tarafından 1935’ten beri müze olarak işlev gören, dünya mirası alanı olarak korunan ve küresel bir anıt olan Ayasofya’nın içinde Kur’an’dan pasajların okunması, sadece buranın anıt olarak tanımlanması adına kabul edilemez bir girişim değil, aynı zamanda dünyadaki Hristiyanların dini duygularına da bir hakarettir.

Bu eylem uluslararası topluma hakarettir ve bir kez daha Türkiye’yi ifşa etmektedir. Türkiye, hem Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesine hem de üyesi olduğu UNESCO’ya saygı göstermekle yükümlüdür”

Ankara’yı iç (siyasi) menfaatleri geri planda tutmaya çağıran açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Türkiye’yi bir kez daha uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermeye ve iç menfaatleri, Ayasofya kadar önemli bir anıtın çok ayrıcalıklı olan koruyucusu olma rolünün önüne koymayı bırakmaya çağırıyoruz. Ayasofya tüm insanlığa aittir”

İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Ayasofya’da düzenlenen “Fetih Şöleni”nde, Fetih Suresi okunmuştu.

Etkinlikte, daha sonra Fetih Duası okunmuş ve duaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etmişti.

Euronews