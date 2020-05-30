Şam Ulusal Müzesi, Dünya Düzeyindeki Sıralamasını Korurken Bir Konserle Yeniden Canlanıyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Suriye’nin en çok uğrak yeri ve Arap müzelerin en çok ziyaret edilen ‘’Ulusal Müze’’ Şam’ın El Beramike bölgesinde yer almaktadır.

Müze, binlerce yıl öncesine şahit Suriye’nin muhtelif arkolojik mevkilerinden toplanan eserleri içine kapsamaktadır.

Müze 1936 yılında inşa edilmiştir. İlk bölümü Suriye’nin Yunan, Rum, ve Arap çağlarınaki eserlerine ayrıt edilmiştir. Sonra diğer bölümler inşa edilerek dünyanın en önemli 10 müzelerden biri oldu.

Müzenin, tarihten önceki eserler, Suriye’nin eski eserleri, Suriye’nin Yunan ve Rum çağlarındaki eserleri, Arap İslam eserleri ve yeni çağdaş sanatler bölümleri olmak üzere 5 bölümü vardır.

Birinci bölümde ise Afrin’in Deyderiye Mağarasında Niyandırtal Tarihi’ne ait bir kemik heykeli vardır.

İkini bölüm de Uğaret, Ras Şamra, Mari, Tel El Harir, İbla, Tel Merdih, Tel Rifat, Tel Sukas, Tel Huveyra ve diğer sahil bölgelerinin eserleri vardır.

Kumeyt Yusuf

SANA