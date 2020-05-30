Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, Moskova ve Kars anlaşmalarının imzalanmasına ilişkin belgeleri yayınladı

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, Moskova ve Kars anlaşmalarının imzalanmasına ilişkin arşiv fotoğraflarını ve belgeleri paylaştı.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, Rus-Türk diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü dolayısıyla Moskova ve Kars anlaşmalarının imzalanmasına ilişkin arşiv fotoğraflarını ve belgeleri yayınlandı.

Rus-Türk diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü dolayısıyla arşiv fotoğraflarına ve tarihi bilgilere yer verdiği paylaşımlarına devam eden Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, Facebook hesabından yaptığı son paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“1920 yılının temmuz ayında başlayan Rus-Türk Anlaşması’nın metni üzerindeki çalışmalar, 1921 yılının mart ayının ortalarında tamamlandı. 16 Mart 1921 tarihinde ise Moskova’da Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) ile Türkiye Cumhuriyeti arsında Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması resmi tören yapılarak imzalandı. Anlaşmayı Rusya tarafından Dışişleri Halk Komiseri (Bakanı) ve Tüm Rusya Merkezi Yönetim Komitesi üyesi G. V. Çiçerin ile aynı komitenin üyesi Celaleddin Korkmasov, Türkiye tarafından ise TBMM Hükümeti temsilcileri Yusuf Kemal Bey, Dr. Rıza Nur Bey ve TBMM hükümetinin Moskova Büyükelçisi Ali Fuad Paşa imzaladı. Anlaşma, RSFSC Tüm Rusya Merkezi Yönetim Komitesi tarafından 20 Mart’ta, TBMM tarafından ise 22 Temmuz 1921’de onaylandı.

Anlaşmanın 1. maddesinde ‘Türkiye terimi ile 28 Ocak 1920 günü İstanbul’da toplanan Meclis-i Milli’nin kapsadığı topraklar anlaşılmaktadır’ ibaresi yer almaktadır.

13 Ekim 1921’de RSFSC’nin de iştiraki ile Kars’ta benzer anlaşma, Türkiye ile Kafkasya Ötesi cumhuriyetleri olan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında da imzalandı. Türkiye’nin kuzeydoğu sınırlarının sarsılmazlığını ortaya koyan bu önemli belgenin hazırlanmasında ve imzalanmasında Rusya yetkili temsilcisi (büyükelçi) S. P. Natsarenus önemli rol oynadı. 2 Ocak 1922’de Ankara’da M. V. Frunze benzer bir anlaşmayı Ukrayna SSC adına da imzaladı.

Moskova ve Kars anlaşmaları, yalnızca sınır meselelerini kökten çözmekle kalmadı, aynı zamanda Milli Mücadele hükümetinin uluslararası konumunu da sağlamlaştırdı. Bu anlaşmalar, TBMM hükümetinin resmi olarak tanınması anlamına geliyordu. Bu da onun, şüphesiz, uluslararası arenadaki konumunu pekiştirdi.”

Rusya-Türkiye ilişkilerinin kurulmasının 100. yıl dönümü 3 Haziran’da kutlanacak.

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005301042150704-rusyanin-istanbul-baskonsoloslugu-moskova-ve-kars-anlasmalarinin-imzalanmasina-iliskin-belgeleri/