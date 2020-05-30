İtfaiyecilerin cenazesine katılmadı, kiliseye geçmiş olsuna gitti!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çeşitli olaylar karşısında yaptığı davranışlar, attığı tweetler ve konuşmalar, eleştiri almaya devam ediyor. İmamoğlu’nun eleştiri alan davranışlarına bir yenisi daha eklendi.

Mevlüt Yüksel

Geçtiğiz ay Kadıköy İtfaiye İstasyonu bahçesinde, tatbikat yapıldığı esnada, itfaiye aracının 63 metrelik sepetli merdiveni kırılmıştı. Meydana gelen feci kazada, itfaiye erlerinden Emircan Çolak, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Er Mehmet Ali İnal da yoğun bakımda vefat etmişti.

İKİ İTFAİYECİNİN CENAZESİNE KATILMAMIŞTI!

İBB Ekrem İmamoğlu, itfaiye erlerinin cenazesine katılmamıştı. İmamoğlu’nun bu davranışı çok tepki ve eleştiri almıştı.

KİLİSEYE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNE GİTTİ!

Ekrem İmanoğlu, bugün Twitter’dan yaptığı paylaşımla, Kuzguncuk’da saldırıya uğrayan kiliseye geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu açıkladı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından, “Geçtiğimiz günlerde çirkin bir saldırıya uğrayan Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ni ziyaret edip geçmiş olsun dileğimizi paylaştık. Hangi inançtan olursa olsun bir ibadethaneye yapılmış hareket, hepimize yapılmıştır. Kimse birlikteliğimizi bozamaz.” yazdı ve fotoğraf paylaştı.

İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ!

Ekrem İmamoğlu’nun, itfaiye erlerinin cenazelerine gitmemesi, yine eleştiri konusu oldu.

Gazeteci Cengiz Alaçayır, sosyal medya hesabından İmamoğlu’nu ”Kendi yönetiminin beceriksizliğinden dolayı iki itfaiye erinin 63 metreden düşerek ölümüne kılını kıpırdatmayan, ailelerini ziyaret etmeyen, cenaze namazlarına bile katılmayan zat,

Ermeni Kilisesi’nin “Haç”ı söküldü diye derin üzüntü duyup teselli etmeye gitmiş…!

2 Müslüman itfaiyeci İBB personeli, onun kusurlu yönetimi yüzünden 63 metre yükseklikten düşerek öldü, onun için SIRADAN BİR CAN GİTTİ…!

Ermeni Kilisesi’nin Haç’ı söküldü CANINDAN CAN GİTTİ…! “diyerek eleştirdi.

https://www.superhaber.tv/itfaiyecilerin-cenazesine-katilmadi-kiliseye-gecmis-olsuna-gitti-haber-279386