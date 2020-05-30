İstanbul’un fethi Yunanistan’da da sosyal medyanın gündeminde: ‘Aya Sofya yine bizim olacak’

İstanbul’un 29 Mayıs 1453 yılında gerçekleşen fethi dolayısıyla Türkiye’de her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu önemli tarihi olay sosyal medyada da gündem olan konular arasında yer alıyor.

Ancak İstanbul’un fethi sadece Türkiye’de sosyal medyada değil, Yunanistan’da da günün önemli konularını gösteren ‘trend’ listesine girdi.

Yunan kullanıcılar Twitter’da konuyla ilgili #Κωνσταντινουπολης (İstanbul) #Πόλης (Şehir) ve Αγια Σοφια (Ayasofya) etiketleri altında yorumlar yaptı.

Yunan sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı mesajlarda “Aya Sofya yeniden bizim olacak” cümlesi ön plana çıkıyor.

“Konstantinopol’ün düşüşü’ başlığıyla çok sayıda görsel paylaşılırken bazı kullanıcılar şehrin kaybedilmesinde Katoliklerle yapılan işbirliğinin de etkili olduğunu savundu. Yunan bir gazeteci kuşatma sırasında manastırlarda 400 bin keşiş varken şehri savunmak için sadeve 10 bin askerin bulunduğunu belirtti.

Sultan II. Mehmed’in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın sonucunda 29 Mayıs 1453’te gerçekleşen fetih ile 1500 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı, Orta Çağ bitip, Yeni Çağ başladı

Euronews