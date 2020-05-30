Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden şüpheli Konya’da yakalandı

Hrant Dink Vakfı’nın e posta adresine tehdit maili atan şüpheli Konya’nın Selçuklu ilçesinde yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Hrant Dink Vakfı’nın e posta adresine “Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız, ya terk edersiniz ya da ölürsünüz bu kadarını söyleyim, bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek.” şeklinde e-posta gönderildiği öğrenilmiştir.

Bahse konu e-posta adresinin Konya/Selçuklu’da ikamet eden H.A. tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir.

Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şahıs gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

https://www.konhaber.com/haber-hrant_dink_vakfi_ni_tehdit_eden_supheli_konya_da_yakalandi-1367986.html