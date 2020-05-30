HRANT DİNK VAKFI VE DİNK AİLESİNE YÖNELİK TEHDİTLER HAKKINDA

Hristiyanlara ve azınlıklara yönelik sürekli nefret içerikli söylemlerde bulunarak nefret ortamı yaratmayı ve insanların evlerinde ve ibadethanelerinde güvende hissetmemeleri amacını güttüğü kesin olan anlayışı ayıplayarak, Hrant Dink Vakfı’na gönderilen ve hem Vakfı, hem Vakfın avukatlarını hem de Vakfın kurucusu ve nefret cinayetiyle katledilen Hrant Dink’in değerli eşi Rakel Dink’i ölümle tehdit edip ülkeyi terk etmesini talep eden içerikli ve nefret dolu maili gönderenleri kınıyoruz.

Bu bağlamda kamuoyunun ve kanaat önderlerinin ırkçılık, nefret söylemleri, her türlü ayrımcılığa karşı ortak ve kesin tavır alması gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

Her türlü ayrıştırma, bölünme ve nefret söylem ve eylemlerin yanlışlığı ifade ederek Hristofobik ve tüm insanlığa nefret dolu, sevgisiz insanların yüreklerine RAB İSA MESİH’in şifa vermesi ve yüreklerinden nefreti söküp atıp yerine sevgi koyması için dua ediyoruz.

Hrant Dink Vakfı’nın, Vakfın avukatlarının ve Mesih’te değerli kardeşimiz Rakel Dink Hanımefendinin yanında olduğumuzu ve Hrant Dink Vakfı ve ailesinin yalnız olmadıklarının ve onların korunması ve esenliği için dua ettiğimizin bilinmesini isteriz.

Yetkili organların ve ilgili kurumların, Hrant Dink’in 13 yıl önce bu şekilde başlayan bir seri olayların sonucunda katledilmesini dikkate alarak, bu konuda azami özeni ve dikkati göstereceklerinden ve bu tehditleri gönderenleri hızlıca tespit ederek yargıya teslim yargıya teslim edecekleri beklentisi içindeyiz.

PROTESTAN KİLİSELER DERNEĞİ

http://www.protestankiliseler.org/?p=983