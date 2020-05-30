CHP, HDP, DEVA ve Gelecek Partisi’nden Hrant Dink Vakfı’na destek mesajları

Hrant Dink Vakfı avukatına ve Rakel Dink’e ölüm tehdidi mesajı gönderilmesi üzerine siyasi parti liderleri de destek mesajları yayınladı.

Dün Hrant Dink Vakfı’ndan yapılan açıklamada “27-28 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfı’na email ile ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son dönemde yükseltilen nefret dili ve oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak, yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak için bu duyuruyu yapmanın görevimiz olduğu kanaatindeyiz.” denmişti

Ölüm tehdidi içeren bir mesajın gelmesinin ardından Hrant Dink Vakfı’na ve Rakel Dink’e siyasilerden destek mesajları geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Rakel Dink ve vakfa geçmiş olsun dileklerini iletti.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tehdit haberinin ardından Rakel Dink’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.



HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar “Sevgili Hrant’ı 13 yıl önce katledenler, şimdi de Hrant Dink Vakfı’na ölüm tehditleri gönderiyor! Nefret söylemini yayan, ırkçılığı normalleştiren zihniyetin besleyip cesaretlendirdiği bu kötülük odaklarına karşı Hrant Dink Vakfı’nın yanındayız” açıklamasını yaptı.



DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, “Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehditler, ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin ürünüdür. Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her kesimi savunacak, Rakel Dink’i ve vakıftaki arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız”dedi.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, tehdit mesajları üzerine, Rakel Dink’i telefon ile arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Partiden yapılan açıklamada da “Hukuk, adalet ve toplumsal barışın inşası için hep birlikte mücadele vermek, bu karanlık mahfillere dönük en anlamlı ve güçlü mesaj olacaktır” denildi.



Öte yandan tehdit mesajı ile ilgili soruşturma da başlatıldı.

Basına yansıyan haberlere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehdit içeren e-mail ile ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık soruşturma kapsamında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne konuyla ilgili talimat yazısı gönderdi. Yazıda, söz konusu tehdit olayına ilişkin gereken tüm araştırmanın titizlikle yürütülerek şüpheli veya şüphelilerin tespitine çalışılması ve suç ihbarında bahsi geçen elektronik postanın ekran görüntüleri ile birlikte temin edilerek, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de ilgili elektronik postanın incelenmesi talimatı verildi.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24092/chp-hdp-deva-ve-gelecek-partisi-nden-hrant-dink-vakfi-na-destek-mesajlari