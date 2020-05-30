Almanya’da iltica için annesinin kapısına “Geber Ermeni” yazdırdı!

Almanya’da iltica hakkına sahip olmak isteyen bir kişi, akrabasının yardımıyla, annesinin evinin kapısına “Geber Ermeni Dölü” yazdırarak uzun namlulu silah mermisi bıraktırdı.

BANU FIRINCILAR

Tunceli’nin Pertek ilçesinde ikamet eden Kumru Akkaya’nın Almanya’da bulunan oğlu, iltica talebinin kabul edilmesi amacıyla garip bir yöntem denedi.

Kumru Akkaya’nın oğlu Yusuf İnan Akkaya, Yurdal Daş adlı akrabası ile irtibata geçerek, annesinin kapısına “Geber Ermeni Dölü” yazmasını ve bir tane uzun namlulu silah mermisi koymasını talep etti.

Yurdal Daş, Yusuf İnan Akkaya’nın istediği şekilde kapıya yazıyı yazarak uzun namlulu silah mermisini bıraktı.

Emniyet ekipleri, söz konusu olayın ardından harekete geçti. Ekipler, meydana geldiği bölgede bulunan kamera kayıtlarını inceleyerek delilleri topladı. Daha sonra da Yurdal Daş’ı gözaltına aldı.

Yurdal Daş, polise verdiği ifadede, Kumru Akkaya’nın Almanya’daki oğlu Yusuf İnan Akkaya’nın kendisini Almanya’dan aradığını söyledi.

“Bunun Almanya’ya iltica etmesi için gerekli olduğunu ifade etti”

Yusuf İnan Akkaya’nın, annesinin evinin önüne bir adet uzun namlulu silah mermisi bırakmasını ve kapıya da “Geber Ermeni Dölü” yazmasını istediğini kaydeden Yurdal Daş, “Bunun Almanya’ya iltica etmesi için gerekli olduğunu ifade etti.” diye konuştu.

Yurdal Daş, ifadesinin alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

“Türkiye’de Alevilerin can güvenliği yok” imajını yaratmak istemiş

Diğer yandan, polis ekipleri, Yurdal Daş’ın cep telefonunu inceleyerek, Yusuf İnan Akkaya ile yazışmalarını buldu. Yusuf İnan Akkaya’nın 5 Şubat 2015 tarihinde Almanya’ya gittiği, hala orada bulunduğu ve hakkında bir adet arama kararının olduğu tespit edildi.

Yusuf İnan Akkaya’nın Türkiye’de Alevi-Sünni provokasyonu gerçekleştirildiği ve Alevi vatandaşların can güvenliğine sahip olmadığı iddialarını kullanarak Almanya’ya iltica etmek istediği ortaya çıktı.

Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yusuf İnan Akkaya’nın Almanya’dan iadesi için harekete geçildi.

https://www.habernediyor.com/yasam/almanya-da-iltica-icin-annesinin-kapisina-geber-ermeni-h39670.html