Almanya’da Hristiyan Birlik partilerinin sözcülüğüne Bülend Ürük getirildi

Almanya’da Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Federal Meclis (Bundestag) Grubu sözcülüğüne gazeteci Bülend Ürük getirildi.

Cüneyt Karadağ

Berlin

Birlik partilerine yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bülend Ürük 1 Temmuz’dan itibaren Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik partilerinin (CSU) meclis grubunun sözcülüğü ve aynı zamanda iletişim ofisi yöneticiliğine getirildi.

Ürük’ün bu göreve getirildiği bilgisi CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus’un milletvekillerine gönderdiği mektupla ortaya çıktı.

Brinkhaus’u mektubunda halihazırda CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak’ın sözcülüğünü yürüten Bülend Ürük’ün CDU/CSU’nun parlamentodaki iletişim ofisini yöneteceği bildirdiği ve buna imkan veren Ziemiak’a teşekkür ettiği öğrenildi.

Ürük, daha önce Almanya’da medya sektöründeki gelişmeleri ileten kress.de adlı internet sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştı.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/almanyada-hristiyan-birlik-partilerinin-sozculugune-bulend-uruk-getirildi/1858473