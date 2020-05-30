AKP Sözcüsü Çelik’ten, Hrant Dink Vakfı’nın tehdit edilmesine ilişkin açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, kilise saldırıları ve Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehdide ilişkin bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çelik, şunları kaydetti:

“Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır.”

https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/akp-sozcusu-celik-ten-hrant-dink-vakfi-nin-tehdit-edilmesine-3-h156351.html