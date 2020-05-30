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AKP Sözcüsü Çelik’ten, Hrant Dink Vakfı’nın tehdit edilmesine ilişkin açıklama

2020-05-30

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, kilise saldırıları ve Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehdide ilişkin bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çelik, şunları kaydetti:

“Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır.”

https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/akp-sozcusu-celik-ten-hrant-dink-vakfi-nin-tehdit-edilmesine-3-h156351.html

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