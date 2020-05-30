ԱԹՈՌՈՅ ՏԱՐԵԴԱՐՁ / PATRİKLİĞİMİZİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

Պատրիարքական Աթոռոյս հիմնադրութեան 559 ամեակին առթիւ Ամենապատիւ Տ. Սահակ Պատրիարք Սրբազան Հօր Նախագահութեամբ 30 Մայիս 2020, Շաբաթ (այսօր) Երեկոյեան ժամերգութիւն ու Աթոռոյ Մաղթանք տեղի պիտի ունենայ Ս. Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր Տաճարի մէջ։ Ժամերգութիւնը պիտի սփռուի ժամը 17.00ին Ֆէյսպուքի միջոցաւ։
Patrikliğimizin kuruluşunun 559ncu yıldönümü vesilesiyle, bugün, 30 Mayıs 2020, Cumartesi, Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri riyasetinde Kumkapı, S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde Akşam Duaları ve Şükür Duaları gerçekleşecektir. Dualar saat 17.00’de Patrikliğimizin Facebook sayfası uzerinden yayınlanacaktır.
https://www.facebook.com/127576530735572/posts/1538301146329763/?sfnsn=scwspwa&extid=sBXD8hlCckr4tTFJ
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