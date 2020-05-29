Rakel Dink’e ve avukatlara ölüm tehdidi

Hrant Dink Vakfı, kendilerine e-posta yoluyla gelen mesajda “Bir gece ansızın gelebiliriz” denilerek Rakel Dink ve avukatların tehdit edildiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tehditle ilgili soruşturma başlattı.

DUVAR – Hrant Dink Vakfı, bir basın açıklaması yaparak e-posta yoluyla ölüm tehdidi mesajları aldıklarını duyurdu. “Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadesini de içeren mesajda, Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve dernek avukatının da ölümle tehdit edildiği belirtildi.

Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliği’nin bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, “Tehdit, Hrant Dink Vakfı’nı ‘kardeş masalları’ anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor” denildi.

Hrant Dink Vakfı’nın açıklaması şöyle:

“27-28 Mayıs 2020 tarihlerinde Hrant Dink Vakfı’na e-mail yoluyla yazılı ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliği’ne durumu yazılı olarak bildirdik. Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de resmi kurumların bilgisi dahilinde, herkesin gözü önünde öldürülmesinden önce de duymaya aşina olduğumuz ve bugünlerde marifet sayarak kimi çevrelerce sıkça tekrarlanan ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sloganını da içeren tehdit, Hrant Dink Vakfı’nı ‘kardeş masalları’ anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor.

Son dönemde yükseltilmesinde sakınca görülmeyen ırkçı, ayrımcı, nefret dili ancak bu tür korkunç yaklaşımları tetikler, cesaretlendirir, azmettirir. Her vatandaşın eşit, özgür ve adil yaşamasını sağlamak için çalışmak Türkiye’de siyaset yapan tüm kesimlerin görev ve sorumluluğudur. Oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak ve tüm yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak üzere bu talihsiz duyuruyu yapmanın da bizim görevimiz olduğu kanaatindeyiz.

2007’den sonra daha adil, özgür, eşit bir Türkiye’ye katkı sunmak için kurulan ve o günden beri çalışmalarını bu yönde sürdüren Hrant Dink Vakfı olarak; tüm farklılıkların bir arada yaşadığı, ifade özgürlüğünün sonuna kadar kullanıldığı bir ülkeye kavuşma hayaliyle, ayrımcılıkla mücadele etmeye devam edeceğimizi saygıyla duyururuz.”

https://hrantdink.org/tr/duyurular/2413-kamuoyunun-dikkatine

SAVCILIKTAN TEHDİDE İLİŞKİN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehdit içeren elektronik posta ile ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık soruşturma kapsamında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne konuyla ilgili talimat yazısı gönderdi. Yazıda, söz konusu tehdit olayına ilişkin gereken tüm araştırmanın titizlikle yürütülerek şüpheli veya şüphelilerin tespitine çalışılması ve suç ihbarında bahsi geçen elektronik postanın ekran görüntüleri ile birlikte temin edilerek, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de ilgili elektronik postanın incelenmesi talimatı verildi.

Savcılığın yazısında, ayrıca şüphelilerin kimlik tespitine çalışılması ile söz konusu elektronik postanın ekran görüntülerinin tahkikat evrakına eklenilmesi istendi.

Tehdide maruz kaldığı iddia olunan vakfın yöneticileri veya mütevelli heyetinin müşteki sıfatıyla ifadelerine başvurulması istenen yazıda, olaya ilişkin gereken araştırmanın kapsamlı bir şekilde yapılabilmesi için güvenlik büro ve terör büro ile irtibatlı bir şekilde olayın araştırılarak muhtemel şüpheli şahısların arşiv kaynakları üzerinden araştırılması talimatı iletildi. Yazıda, şüphelilerin tespiti halinde ivedi bir şekilde başsavcılıktan talimat alınması da vurgulandı. (HABER MERKEZİ-AA)

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/29/hrant-dink-vakfi-rakel-dink-ve-avukatlarimiz-olumle-tehdit-ediliyor/