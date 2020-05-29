Hrant Dink Vakfı’nın Yanındayız!

Hrant Dink Vakfına yönelik yazılı ölüm tehditlerinde bulunulduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Bir süredir Ermenilere ve farklı halklardan kişilere ve kurumlarına yönelen saldırılar artmaktadır. Süregelen saldırıların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ermeni ve Rumları hedef gösteren lobi söyleminden sonra tekrar artış gösterdiğine dikkatinizi çekiyoruz. Nefret dilini besleyen ve bundan menfaat uman başta Cumhurbaşkanı ve AKP hükümeti olmak üzere bütün siyasi parti ve kurumlardan süregelen nefret atmosferine son vermelerini ve yetkililerin derhal gerekli tedbirleri almalarını talep ediyoruz. Aksi halde gerek Dink Ailesine gerekse Hrant Dink Vakfında çalışan dostlarımıza yönelen herhangi bir saldırıdan kendilerini sorumlu tutacağımızı ilan ediyoruz.

Toplumsal barışın inşa edildiği, adil, özgür ve eşit bir ülke için mücadele eden Hrant Dink Vakfının yanında olduğumuzu beyan ediyor, Türkiye halklarını Hrant Dink Vakfına destek olmaya, dayanışmaya çağırıyoruz.

Öfkeliyiz. Bu ülkede eşit ve adalet içerisinde bir arada yaşamak istiyoruz ve bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok.

Nor Zartonk / Նոր Զարթօնք

https://www.norzartonk.org/hrant-dink-vakfinin-yanindayiz/?fbclid=IwAR0UpSqcBjrLCVN7K_0g4S3XWl-WgVf-XwNY4VDw_V-8g-jE74TCZNE8VTg