DUYURU

Ruhani kurul ve yönetim kurulu ortak toplantısında Cemaatimizin sağlığı ön planda tutularak aşağıdaki kararlar alınmıştır, bu kararlar ikinci karara kadar geçerli olacaktır.

1) Salgın hala devam etmektedir, bundan dolayı Haziran ayında kiliselerimizin toplu dua ve ayinlere kapalı kalmasına karar verilmiştir.

2) Her Pazar günü ayinlerimiz saat 10.00’dan itibaren cemaatin katılımı olmadan, Kilisemizin Instagram ve Facebook hesaplarından naklen verilmeye devam edilecektir.

3) 14 Hazirandan itibaren gerekli önlemleri almak ve 50 kişiyi geçmemek şartıyla nikah ve vaftiz törenleri için kilise sekreterliğinden gün alınabilir.

4) 2 Hazirandan itibaren 15-40 ve seneyi devriyeler için Çarşamba ve Cuma günleri yalnız bir vefat için ve yine 50 kişiyi geçmemek ve gerekli önlemleri almak şartıyla Tarlabaşı Merkez Metropolitlik Kilisemizde Saat:11.00’de ayin ve anma töreni için kilise sekreterliğinden gün alınabilir. Aynı günde iki anma töreni yapılmayacaktır.

5) Tarlabaşı Meryemana Metropolitlik Kilisemiz bireysel dua ve ziyaretler için açıktır.

6) Bir süre daha toplu halde itiraf yapılmayacak, kıddes verilmeyecektir. Ancak acil ve özel durumlarda istek halinde bireysel itiraf yapılacak, kıddes verilecektir.

7) Salgının en kısa sürede son bulması için gerekli önlemleri almalı ve dualarımızı eksik etmemeliyiz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz

Ruhani Kurul ve Vakıf Yönetim Kurulu

DUYURU:2

KİLİSEDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

1) Kiliseye maskesiz girilmeyecek ve içeride kalındığı sürece maske takmak mecburi tutulacaktır.

2) Kiliseye girmeden önce kapıda bulunan kolonya veya dezenfektan kullanılacak.

3) Girişte herkesin ateşi ölçülecek, ateşi 38 derecenin üstünde olanlar kiliseye alınmayacak.

4) Kiliselerdeki sıralar azaltılmıştır. Her sıraya başlarda olmak şartıyla iki kişiden fazla oturulmayacak yanyana durulmayacak.

5) Sosyal mesafe ( en az 2 mt ) mutlaka korunacak.

6) Ayin esnasında uygulanmakta olan selam alma, geçici olarak yapılmayacaktır.

7) Kilise bitiminde çıkışta hiçbir durumda Hac ve İncil’e temas edilmeyecektir. 😎 İkinci karara kadar kilise salonları bütün faaliyetlere kapalı olacaktır.

9) Kilisenin klimaları kapalı olacaktır.

10) İkinci bir karara kadar toplu halde itiraf yapılmayacak, kıddes verilmeyecektir. Acil veya özel durumlarda bireysel itiraf yapılacak, kıddes verilecektir.

11) Bu kurallar cemaatimizin sağlığı için alınmıştır, harfiyen uyulmasını önemle rica ederiz.

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