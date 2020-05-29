Destici: Ayasofya’nın hala açılmamasını anlamakta güçlük çekiyoruz

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ayasofya’nın 1935’te müzeye çevrildiğini, o günden bugüne cami olmayı beklediğini söyledi.

Destici, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 29 Mayıs 1453 tarihinin insanlık, İslam ve Türk tarihi açısından önemli ve belirleyici bir dönüm noktası olarak kayıtlarda yer aldığını vurguladı.

Ayasofya 1935’ten bugüne cami olmayı bekliyor

Destici, 482 yıl cami olarak hizmet gören Ayasofya’nın 1935’te müzeye çevrildiğini anımsattı. Destici, “O günden bugüne cami olmayı bekliyor. Ayasofya, kilise değil, müze de değil, bilakis camidir. Cami olmasına rağmen kamuoyu tarafından tam olarak bilinmeyen nedenle ibadete kapatılmıştır.” ifadesini kullandı.

Hala ibadete açılmamasını millet olarak anlamakta güçlük çekmekteyiz

Parti olarak buranın ibadete açılmasıyla ilgili müracaatları olduğunu belirten Destici, “Ayasofya’nın hala ibadete açılmamasını millet olarak anlamakta güçlük çekmekteyiz. Herkes bilsin, Ayasofyasız İstanbul, İstanbulsuz Türkiye olmaz. Ayasofya’nın camiye dönmesi, inşallah BBP’liler ve Alperenlere nasip olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

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https://www.risalehaber.com/destici-ayasofyanin-hala-acilmamasini-anlamakta-gucluk-cekiyoruz-380047h.htm