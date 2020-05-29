Babacan: Rakel Dink’i ve arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink’e yönelik ölüm tehditleri üzerine şu mesajı verdi: “Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her kesimi savunacak, Rakel Dink’i ve vakıftaki arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız.”

DUVAR – Suikastla öldürülen gazeteci Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’e ve Hrant Dink Vakfı’nın avukatlarına yönelik ölüm tehdidine ilk tepki DEVA Partisi’nden geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından mesaj verdi.

Babacan, twitter hesabından şunları yazdı: “Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehditler, ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin ürünüdür. Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her kesimi savunacak, Rakel Dink’i ve vakıftaki arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız.”

Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditler, ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin ürünüdür. Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her kesimi savunacak, Rakel Dink'i ve vakıftaki arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız. 🕊 — Ali Babacan (@alibabacan) May 29, 2020

Hrant Dink Vakfı, kendilerine e-posta yoluyla gelen mesajda ‘Bir gece ansızın gelebiliriz” denilerek Rakel Dink ve avukatların tehdit edildiğini açıklamıştı. Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliği’nin bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, “Tehdit, Hrant Dink Vakfı’nı ‘kardeş masalları’ anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor” denildi. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2020/05/29/babacan-rakel-dinki-ve-arkadaslarini-yalniz-birakmayacagiz