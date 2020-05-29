AİHM, Fransız araştırmacının Ruanda soykırımıyla ilgili arşivlere erişim talebini geri çevirdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde (CNRS) görev yapan Fransız araştırmacı François Graner’in Ruanda soykırımına yönelik arşivlere ulaşma talebini iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesi ile geri çevirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruyu geri çevirerek öncelikle danıştay kararının beklenmesi gerektiğini duyurdu.

Ruanda soykırımı ile ilgili araştırmalar yapan ve konu ile ilgili birçok kitap yazan François Graner, 1990-1995 yılları arasındaki François Mitterrand dönemine ait bazı arşivlere ulaşamadığı için mahkemeye başvurmuştu.

Graner Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand’nın Afrika politikası hakkında kitap yazmayı planlıyordu. Graner, yetkililerden o döneme ait belgelerin ‘devlet sırrı’ olduğu cevabını aldı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande 2015 yılında konuya yönelik arşivlerin gizliliğinin kaldırıldığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 2019 yılında Ruanda’ya yönelik arşivlerin araştırmacılara açıldığını ifade etmişti.

Birleşmil Milletler’in rakamlarına göre 1994 yılında, nisan ile temmuz ayları arasında gerçekleşen Rwanda soykırımında en az 800 bin kişi hayatını kaybetti.

Soykırımın gerçekleşmesi kapsamında Fransa’nın Ruanda’ya hangi düzeyde askeri yardım yaptığı sorgulanıyor.

Euronews